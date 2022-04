Mallorca-Urlaub über Ostern: Tipps zu Vorbereitung, Anreise und Aufenthalt

München, 08.04.2022 | 14:28 | soe

Über Ostern starten viele Deutsche in einen Urlaub auf Mallorca. Die meisten Reise- und Corona-Beschränkungen sind sowohl in Deutschland als auch auf der Baleareninsel gefallen, weshalb es Familien, Paare, Freundesgruppen und Alleinreisende wieder in den sonnigen Süden zieht. Wie der Osterurlaub 2022 auf Mallorca zu einem Erfolg wird und Sie mit einigen Tipps ganz entspannt anreisen und die Insel genießen können, verraten wir Ihnen hier.



Mit einigen Tipps wird der Osterurlaub 2022 auf Mallorca zum Erfolg.

Die Koffer sind gepackt, die Tickets liegen bereit und die Vorfreude auf eine Osterreise steigt: In den letzten Tagen haben in mehreren deutschen Bundesländern die Ferien begonnen, die übrigen Regionen folgen in der kommenden Woche. Dank der stark gelockerten Corona-Maßnahmen nutzen viele Deutsche die Gelegenheit für eine lang aufgeschobene Reise ins Ausland, wobei Mallorca wie üblich zu den beliebtesten Urlaubszielen zählt. 85 Prozent aller Unterkünfte auf der Insel sind über die Osterfeiertage bereits geöffnet, von den verfügbaren Zimmern. Auch die deutschen Flughäfen rechnen mit einem stark erhöhten Fluggastaufkommen in den kommenden Tagen. Damit der Osterurlaub auf Mallorca dennoch reibungslos verläuft, sollten sich Reisende vorbereiten undBesonders die großen Airports in Frankfurt und Berlin erwarten zu Beginn des Osterreiseverkehrs ein hohes Passagieraufkommen und stimmen ihre Fluggäste bereits vorab aufein. Speziell die Sicherheitskontrollen gelten dabei als Nadelöhr, da dort die Kapazitäten aufgrund des Personalmangels noch nicht unbegrenzt hochgefahren werden können. Rechnen Sie deshalb unbedingt genügendein und begeben Sie sich mindestens zwei, besser zweieinhalb Stunden vor Abflug zu ihrem Abreise-Airport. Viele Fluggesellschaften bieten die Möglichkeit des Online-Check-ins und der Abgabe des Gepäcks an Automaten an, gegebenenfalls sogar schon am Vorabend. Damit können Sie sich ab Abreisetag direkt zu den Sicherheitskontrollstellen begeben. Um die dortigen Abläufe zu beschleunigen, sollte das Handgepäck möglichst aufreduziert werden. Legen Sie elektronische Geräte und den Flüssigkeitsbeutel am besten obenauf, um ihn rasch auspacken zu können. Zudem sollten benötigte Dokumente wie der Boarding Pass, Ausweise und eventuell benötigte 3G-Nachweise stets griffbereit gehalten werden.Die bundesweite Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in Flughafengebäuden ist. Lediglich Airports in Hotspot-Gebieten, derzeit beispielsweise Hamburg und Rostock/Laage, schreiben die Maske im Terminalgebäude weiterhin vor. Dennoch empfiehlt es sich, auch in den anderen Flughäfen einen Mund-Nase-Schutz anzulegen, wenn es in Warteschlangen oder am Gate zu Menschenansammlungen kommt und keine Abstände eingehalten werden können. An Bord der Flieger sind die Vorgaben je nach Fluggesellschaft individuell geregelt, hängen jedoch in erster Linie von denab. Da Spanien weiterhin an der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln festhält, muss der Schutz auch auf dem Flug von Deutschland nach Mallorca getragen werden. Gleiches gilt für den Aufenthalt am Flughafen in Palma.Für die Einreise von Touristen und Touristinnen aus Deutschland schreibt Spanien auch über Ostern einvor. Das bedeutet, dass alle Einreisenden ab einem Alter von zwölf Jahren entweder ein maximal 270 Tage altes Impfzertifikat, einen höchstens 180 Tage alten Genesungsnachweis oder einen frischen, negativen Corona-Test benötigen. Bei Letzterem darf es sich um einen 72 Stunden alten PCR- oder um einen 24 Stunden alten Antigentest handeln. Wer diesen Nachweis in Form des digitalen COVID-Zertifikats der EU mit einem QR-Code erbringt, mussmehr ausfüllen. Bei anderen Darlegungsformen bleibt dieses SpTH-Formular jedoch Pflicht. Auch auf der Rückreise muss der 3G-Beleg wieder bereitgehalten werden, denn Deutschland fordert ihn unabhängig von der Art des Verkehrsmittels oder dem Abreiseland ebenfalls von allen Einreisenden ab zwölf Jahren.Spanien hat die meisten Corona-Beschränkungen abgeschafft und behandelt das Virus inzwischen weitgehend wie eine Grippe. So werden die Infektionsfälle noch für Über-60-Jährige erfasst und zweimal wöchentlich veröffentlicht. Restaurants, Geschäfte und kulturelle Einrichtungen sindoder alternative Zertifikate zugänglich, auch Kapazitätsbeschränkungen oder Personenobergrenzen bei Zusammenkünften gibt es nicht mehr. Die Maskenpflicht im Freien ist ebenfalls bereits seit einiger Zeit aufgehoben, lediglich inbleibt sie noch bis nach Ostern bestehen. Außerdem halten die Behörden weiter an demfest, das zwar im Zuge der Pandemie eingeführt worden war, künftig jedoch als Teil eines Anti-Tabak-Gesetzes erhalten bleiben und sogar ausgeweitet werden soll.Am 21. März 2022 ist in Spanien eine novellierte Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Dadurch müssen auch Mietwagenfahrerinnen und Mietwagenfahrer einigeund sollten besonders aufmerksam fahren, denn viele Bußgelder wurden stark erhöht. Vorsicht ist beispielsweisegeboten: Bislang erlaubten die Verkehrsbehörden auf Mallorca und in anderen Regionen Spaniens das Überschreiten der geltenden Höchstgeschwindigkeit um bis zu 20 Stundenkilometer während eines Überholvorgangs. Diese Ausnahmeregelung ist nun Geschichte: Künftig muss das langsamere Fahrzeug nicht nur innerhalb des Maximaltempos überholt werden, sondern – wenn es sich um Zweiradfahrende handelt – auch mit einem Mindestabstand von eineinhalb Metern. Strenger bestraft wird außerdem, während der Fahrt einzu bedienen. Dabei gilt es schon als Verstoß, das entsprechende Gerät nur in der Hand zu halten. Tunlichst vermeiden sollten Sie es auch, Dinge aus einem fahrenden Wagen zu werfen. Dies ist nicht nur aus Umweltschutzgründen tabu, im Falle glühender Zigarettenkippen kann aufgrund der Brandgefahr sogar ein Bußgeld von 500 Euro drohen.Nach rund zweieinhalb Jahren Zwangspause hat am 7. April der Megapark an der Playa de Palma erstmals wieder seine Pforten geöffnet. Auch die anderen Vergnügungstempel an der beliebten Partymeile können in der Saison 2022 zum Normalbetrieb zurückkehren, was insbesondere Partyurlauber und -urlauberinnen freuen dürfte. Einige Änderungen stehen beim Feiern in Mallorcas Clubs und Diskotheken jedoch an, denn zahlreiche Lokale haben sich zu einemverpflichtet. So soll der Zutritt zu Bierkönig und Co. künftig verwehrt werden, wenn Gäste ohne Schuhe, oberkörperfrei oder mit anstößiger Kleidung kommen. Auch auffällig gewalttätiges, unzivilisiertes oder rassistisches Verhalten, ebenso wie offensichtlicher Überkonsum von Alkohol oder Drogen, sorgt für ein vorzeitiges Ende der Partynacht. Damit will der Verband der Gastronomen des mallorquinischen Nachtlebens das Image der Strandmeile zwischen Can Pastilla und S’Arenal verbessern und dem exzessivem Sauf- und Partytourismus auf der Insel Einhalt gebieten.