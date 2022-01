Malta lockert Corona-Maßnahmen ab 7. Februar

München, 28.01.2022 | 09:21 | rpr

In Malta treten ab dem 7. Februar Lockerungen der landesweiten Corona-Maßnahmen in Kraft. Nach Informationen der Lokalzeitung Times of Malta ist der Zutritt zu Restaurants ab dann wieder ohne Impfzertifikat möglich. Ab dem 14. Februar wird die Pflicht zur Vorlage eines Impfnachweises auch für Bars, Fitnessstudios und Kinos aufgehoben.



Impfnachweis für Nachtclubs weiterhin verpflichtend



Die Pflicht zur Vorlage eines Impfzertifikats bleibt dennoch in einigen anderen Sektoren bestehen. Demnach müssen Besucherinnen und Besucher von Nachtclubs und Großveranstaltungen weiterhin den Nachweis über eine vollständige Impfung erbringen. Gleiches gilt auch für Sportevents und das Betreten von Spielhallen. An den Einreisebestimmungen ändert sich im Zuge der landesweiten Lockerungen ebenfalls nichts: Für Reisende nach Malta bleibt der Entfall der Test- und Quarantänepflicht weiterhin nur bestehen, sofern der Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung in Kombination mit einer Impfdosis im Rahmen des digitalen COVID-Zertifikats vorgelegt werden kann.



Zahl der Neuinfektionen rückläufig



