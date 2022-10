Marokko hebt Corona-Einreisebeschränkungen auf

München, 04.10.2022 | 09:09 | soe

Marokko erlaubt seit dem 1. Oktober wieder die Einreise für Urlauberinnen und Urlauber ohne Corona-Nachweise. Bisher mussten Einreisende noch entweder einen Impfpass oder den Bescheid über einen negativen Corona-Test vorlegen, künftig sind diese Dokumente nicht mehr nötig. Lediglich das Gesundheitsformular muss weiterhin ausgefüllt und mitgeführt werden.



Marokkos nationale Zivilflugbehörde Onda verkündete am 30. September die gelockerten Einreiseregeln, welche umgehend in Kraft traten. Alle Personen, die nach diesem Tag in Marokko eintrafen, mussten an der Grenze keinen Impfnachweis oder Beleg über einen Negativtest mehr erbringen. Per Twitter wies die Behörde jedoch darauf hin, dass die Gesundheits-Selbstauskunft „Fiche Sanitaire“ weiterhin ordnungsgemäß auszufüllen ist. Deutsche Reisende benötigen für touristische Aufenthalte bis zu 90 Tagen in Marokko kein Visum, müssen jedoch einen gültigen Reisepass vorlegen.Das Gesundheitsformular muss vor dem Reiseantritt auf der Website der Behörde Onda ausgefüllt und eingereicht werden. Anschließend erhalten Passagiere und Passagierinnen per E-Mail ein Dokument, das ausgedruckt und unterschrieben mitzuführen ist. Bei der Einreise muss es vorgezeigt werden; besitzen Reisende kein solches Formular, wird ihnen die Einreise in der Regel verweigert. Das Online-Formular fragt die persönlichen Kontaktdaten, das An- und Abreisedatum sowie die Flug- und Passnummern ab. Nach Angaben von Onda dient die Datenerhebung ausschließlich zur Kontaktaufnahme im Fall einer festgestellten Corona-Infektion auf dem genutzten Flug oder Schifftransfer, die persönlichen Daten sollen vertraulich behandelt und nach drei Monaten zerstört werden.Obwohl die Einreisebedingungen gelockert wurden, erhält Marokko den gesundheitsbedingten Ausnahmezustand weiterhin aufrecht. Er gilt nun noch mindestens bis zum 31. Oktober und ermächtigt die Regierung, je nach Entwicklung der epidemiologischen Situation die Maßnahmen im Land anzupassen. Das nordafrikanische Land verzeichnet einen deutlichen Rückgang der Corona-Zahlen, Ende letzter Woche wurden nur noch 114 aktive Fälle in dem knapp 37 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen zählenden Staat gemeldet. Dennoch setzen die Behörden weiterhin auf Vorsicht. In der Vergangenheit hatte Marokko als Reaktion auf einen weltweiten Anstieg der Infektionszahlen den internationalen Flugverkehr monatelang eingestellt.