Corona: Marokko erlaubt Einreise für Touristen wieder

München, 08.09.2020 | 09:14 | lvo

Marokko lässt wieder Touristen ins Land. Wie das Branchenportal Reise vor 9 am Dienstag berichtet, ist die Einreise ab sofort wieder erlaubt. Es gelten jedoch bestimmte Bedingungen: Sowohl ein negativer PCR-Test als auch ein Antikörpertest müssen vorgelegt werden.



Wie das Staatliche Marokkanische Fremdenverkehrsamt in Düsseldorf mitteilte, darf der negative PCR-Test bei der Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Ob der zusätzlich geforderte Antikörpertest künftig dauerhaft verlangt werden muss, ist derzeit noch offen. Bei der Einreise müssen zudem eine bestätigte Hotelbuchung sowie für Geschäftsreisende die Einladung eines Unternehmens vorliegen. Durch die Vorkehrungen ist nach der Ankunft in Marokko keine Quarantäne notwendig. Vor Ort ist zu beachten, dass außerhalb der eigenen Wohnung grundsätzlich eine Maskenpflicht herrscht. In einigen Gebieten bestehen zudem Ausgangs- und Reisebeschränkungen.Marokkos Grenzen waren inzwischen seit Monaten geschlossen. Details zu einer Öffnung und Neustart der Flugverbindungen sind noch nicht bekannt. Wie für alle Länder außerhalb der EU und des Schengenraums, mit Ausnahme einiger türkischer Provinzen, gilt auch für Marokko nach wie vor eine Reisewarnung. Das Robert Koch-Institut stuft das nordafrikanische Land als Risikogebiet ein.