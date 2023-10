Maui begrüßt ab November wieder Reisende

München, 24.10.2023 | 14:42 | spi

Das Inselparadies Maui ist ab dem 1. November wieder für den Tourismus geöffnet. Im August hatten Buschbrände auf der hawaiianischen Insel große Schäden angerichtet. Während der Aufräumarbeiten waren Reisende nicht zugelassen. Ab dem 1. November dürfen alle Hotels und Resorts wieder öffnen.



Auf Maui öffnen am 1. November wieder die Beherbergungsbetriebe.

Um die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wird der Westen von Maui für Reisende geöffnet. Ausgenommen von der Wiedereröffnung ist die Stadt Lahaina, die vom Feuer besonders stark verwüstet wurde. Diese Entscheidung traf Bürgermeister Richard Bissen gemeinsam mit seinem Beraterteam und dem Roten Kreuz.Der Gouverneur von Hawaii, Josh Green, hatte bereits für den 8. Oktober die Teileröffnung geplant. Aber auch bei einer vollständigen Öffnung, so Bissen, müssten nicht alle an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, sondern würden weiterhin Hilfe und Unterstützung erhalten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Touristik kehren also auf freiwilliger Basis zurück zur Arbeit.Am 1. November dürfen wieder Touristinnen und Touristen auf die hawaiianische Insel. Wie viele Hotels tatsächlich ihren Betrieb wieder aufnehmen, ist noch unklar. Denn einerseits wohnen Einheimische in den Hotels, deren Häuser den Flammen zum Opfer gefallen sind. Andererseits ist das Hotelpersonal nicht verpflichtet, wieder zu arbeiten.