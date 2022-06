Mauritius hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf

München, 30.06.2022 | 09:17 | soe

Mauritius hat fast alle Corona-Maßnahmen im täglichen Leben aufgehoben. Zum einen endet die Maskenpflicht in den meisten öffentlichen Bereichen, zum anderen dürfen die Lokale des Nachtlebens wieder öffnen. Für die Einreise sind jedoch weiterhin ein Test und eine Impfung notwendig, um die Quarantäne zu umgehen.



Premierminister Pravind Jugnauth kündigte am Dienstagabend an, dass der Inselstaat nach über zwei Jahren in eine neue Phase des Lebens mit der Pandemie eintreten könne, unter anderem aufgrund der hohen Impfrate. Er bezeichnete die Strategie der vorsichtigen und schrittweisen Wiederöffnung der Insel als erfolgreich, auch wenn der lange Lockdown negative Folgen für die Wirtschaft des Landes gehabt habe. Nun hofft Mauritius auf einen erneuten Aufschwung des Tourismus, der vor der Corona-Krise rund 15 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachte.Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist die generelle Maskenpflicht auf Mauritius mit sofortiger Wirkung beendet. Nur in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und in öffentlichen Verkehrsmitteln muss der Mund-Nase-Schutz weiterhin angelegt werden. Außerdem dürfen öffentliche Versammlungen und Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen und Gottesdienste wieder ohne Beschränkungen stattfinden. Hinzu kommt die Öffnung des Nachtlebens: Bars und Diskotheken können den Betrieb wiederaufnehmen. Auch das Picknicken an den Stränden der Trauminsel ist nicht länger verboten.Bezüglich der Einreisebedingungen bleibt Mauritius jedoch noch zurückhaltend, alle ankommenden Besucher und Besucherinnen müssen sich am ersten Tag des Aufenthalts einem Corona-Test unterziehen. Wer in einem Hotel nächtigt, kann dort einen Antigen-Test vornehmen lassen. Für die Gäste von Villen, Bungalows und ähnlichen Gästehäusern ist ein PCR-Test direkt am Flughafen fällig. Vollständig geimpfte Reisende ab 18 Jahren müssen sich nicht mehr isolieren, für ungeimpfte Erwachsene gilt hingegen nach wie vor eine siebentägige Hotelquarantänepflicht. Darüber hinaus muss bei der Einreise eine COVID-19 abdeckende Krankenversicherung nachgewiesen werden und es ist eine Einreiseerklärung auszufüllen.