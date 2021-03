Mauritius verhängt Corona-Lockdown ab 10. März

München, 10.03.2021 | 11:07 | soe

Mauritius reagiert auf die aktuellen Corona-Ausbrüche im Land mit der Verhängung eines neuen Lockdowns. Seit dem 10. März um 6 Uhr Ortszeit sind nach einem Bericht des Informationsportal Garda alle Geschäfte geschlossen, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Zudem bleibt der reguläre Passagierflugverkehr nach Mauritius weiterhin ausgesetzt.



Mauritius hat seit dem 10. März wieder einen harten Lockdown verhängt.

Noch bis mindestens zum 25. März sollen die Regeln des neuen Lockdowns gelten. Im Zuge dessen bleiben die Schulen und alle nicht essentiellen Unternehmen in dem Inselstaat geschlossen. Zudem mussten am 10. März auch wichtige Geschäfte wie Supermärkte und Tankstellen vorübergehend den Betrieb einstellen, für sie ist jedoch eine Wiederöffnung am 11. März unter strengen Hygieneauflagen vorgesehen. Die Bekanntgabe weiterer Ausgangsbeschränkungen für die Bevölkerung steht noch aus. Flug- und Seehäfen sollen auch während des Lockdowns operieren, allerdings bleibt der eingehende Flugverkehr auf die Insel weiterhin ausgesetzt.Seit dem 6. März erlaubt Mauritius keine Einreisen mehr auf dem Luftweg, der reguläre Passagierflugverkehr aus dem Ausland wurde eingestellt. Dies betrifft jedoch keine Starts, die Ausreise aus dem Inselstaat ist weiterhin erlaubt. Flüge von der zu Mauritius gehörenden Nachbarinsel Rodrigues auf die Hauptinsel werden ebenfalls weiter durchgeführt, in die Gegenrichtung jedoch nicht. Internationale Medien berichten von einer Sperre bis Mitte März, das Auswärtige Amt verweist auf seiner Homepage auf einen bis zum 31. März eingestellten Flugverkehr.Mauritius verzeichnet im internationalen Vergleich nur sehr wenig Infektionsfälle im einstelligen Bereich. Vor dem Hintergrund, dass der Inselstaat im Indischen Ozean jedoch zeitweise schon über mehrere Tage bei einer Infektionsrate von null lag, bedeuten jegliche Neuansteckungen einen Rückschritt. Mit den neuen Regelungen wollen die Behörden verhindern, dass weitere Fälle aus dem Ausland eingeschleppt werden und sich auf den Inseln verbreiten.