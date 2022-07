Mauritius offen für alle: Keine Einreisebeschränkungen mehr

München, 28.07.2022 | 08:44 | lvo

Mauritius ist offen für alle – so wirbt das Land auf seiner offiziellen Tourismus-Website Mauritius Now. Seit dem 1. Juli sind alle Corona-Einreisebeschränkungen entfallen. Seither bestehen weder Test- noch Quarantäneverpflichtungen.



Mauritius ist offen für alle: Seit dem 1. Juli gibt es keine Corona-Einreisebeschränkungen mehr.

Unabhängig vom Impfstatus müssen Reisende bei der Ankunft in Mauritius keinen negativen Testnachweis mehr erbringen. Dies gilt sowohl für einen Test, der vor Abreise durchgeführt wurde, als auch für sämtliche Testpflichten nach der Ankunft. Zuletzt bestand noch eine Verpflichtung zum Antigen-Schnelltest am Tag der Anreise. Für ungeimpfte Reisende entfällt überdies die Isolationspflicht: Seit dem 1. Juli muss keine siebentägige Quarantäne in der gebuchten Unterkunft mehr abgehalten werden.Das bis Ende Juni verpflichtende Einreiseformular ist ebenfalls nicht mehr zwingend vorzulegen. Es wird laut Auswärtigem Amt jedoch dringend empfohlen, das Dokument vorab auszufüllen und bei der Ankunft den Einwanderungsbehörden zu übergeben. Das sogenannte All-in-One-Travel Form dient als Gesundheitserklärung und fragt neben persönlichen Daten und Informationen zu vergangenen Reisen auch eventuellen COVID-19-Symptome ab. Dies soll der medizinischen Sicherheit in dem Inselstaat dienen, um mögliche Infektionsketten schnell und effektiv nachvollziehen zu können.Mit einer Impfquote von über 90 Prozent verzeichnet Mauritius eigenen Angaben zufolge eine erfolgreiche Impfkampagne und daraus resultierende niedrige Infektionsraten. Am 26. Juli lag die Sieben-Tage-Inzidenz des Inselstaats bei 347,5 Neuinfektionen auf 100.000 Menschen binnen der letzten Woche. Im Zuge dessen wurde auch die Maskenpflicht gelockert. Das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist nur noch in medizinischen Einrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln und -knotenpunkten wie Häfen und Flughäfen obligatorisch.