Einreise: Mauritius vergibt Premium-Visum

Mauritius will mit einem neuen Premium-Visum wieder Besucher anlocken. Der Aufenthaltstitel richtet sich an Langzeit-Touristen und Personen, die von der Insel aus im Homeoffice arbeiten wollen. Parallel startet eine Werbekampagne mit dem Titel „#MauritiusNow“, welche die Insel wieder international als attraktives Reiseziel etablieren soll.



Das neue Langzeit-Visum soll zu einem einjährigen Aufenthalt auf Mauritius berechtigen und kann anschließend noch verlängert werden. Nach Aussage der mauritischen Tourismusagentur richtet es sich zum einen an Senioren, die auf der Insel ihren Ruhestand verbringen wollen. Zum anderen werden Fachkräfte angesprochen, die auf Mauritius leben und von da aus im Homeoffice ihrer Arbeit nachgehen wollen – allerdings muss der Standort des Jobs außerhalb der Insel liegen. Ein Eintritt in den mauritischen Arbeitsmarkt wird den Visumsinhabern nicht erlaubt.Parallel zur Einführung des neuen Visums startet auch eine Imagekampagne für die Insel, um ihren Ruf als Urlaubsziel wieder weltweit zu stärken. Darin zeigen Drohnenvideos und Live-Aufnahmen von Webcams den Zustand des Ökosystems auf Mauritius, darunter auch die Strände und Lagunen. Der Inselstaat will Interessenten auf diese Weise einen Einblick in die aktuelle Situation der Küste geben, nachdem im August 2020 ein Ölfrachter vor Mauritius auf Grund havariert war.