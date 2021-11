Mauritius verhängt strengere Corona-Beschränkungen

München, 15.11.2021 | 12:41 | soe

Mauritius hat aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen die Maßnahmen im Land wieder verschärft. Seit dem 12. November gelten vielerorts neue Kapazitätsbeschränkungen, der Präsenzunterricht in Schulen sowie kulturelle Veranstaltungen wurden ausgesetzt. Für den Besuch von Restaurants wird fortan ein Corona-Impfnachweis benötigt.



Wie das internationale Nachrichtenportal Garda berichtet, gelten seit vergangenem Freitag auf Mauritius eine Reihe neuer Maßnahmen, die viele Bereiche des täglichen Lebens betreffen. So mussten Bars und Clubs den Betrieb einstellen, auch Konzerte und andere kulturelle Aktivitäten sind ausgesetzt. Sportliche Wettkämpfe dürfen vorerst nur ohne Publikum stattfinden, Grundschulen und weiterführende Bildungseinrichtungen haben den Präsenzunterricht wieder eingestellt.Wer keine vollständige Impfung gegen das Coronavirus nachweisen kann, darf Restaurants und Food Courts in Mauritius nun nicht mehr betreten. Auch die Nutzung von Fitnessstudios bleibt geimpften Personen vorbehalten, zudem dürfen höchstens 50 Besucher und Besucherinnen gleichzeitig anwesend sein. Die gleiche Kapazitätsbeschränkung gilt zudem generell für öffentliche Veranstaltungen. In religiösen Einrichtungen liegt die Zahl der erlaubten Teilnehmer und Teilnehmerinnen sogar bei nur zehn. Strände bleiben weiterhin geöffnet, jedoch ist es untersagt, dort Picknicks abzuhalten.Mauritius gestattet die Einreise von Urlaubern und Urlauberinnen, gestaltet die Bedingungen jedoch für Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, muss einen entsprechenden Nachweis darüber erbringen und zusätzlich einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test mitführen. Zudem wird eine Auslandskrankenversicherung gefordert. Je nach gebuchter Unterkunft ist entweder in dieser oder direkt am Flughafen am Ankunftstag ein weiterer Corona-Test durchzuführen, ein dritter wird am fünften Tag des Aufenthalts fällig. Wer weder eine Impfung, noch eine Genesung nachweisen kann, muss ebenfalls einen höchstens 72 Stunden alten PCR-Test mitführen und die ersten 14 Tage seines Aufenthalts in einem zertifizierten Quarantänehotel verbringen.