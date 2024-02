Mauritius: Tropensturm Eleanor zur Wochenmitte erwartet

München, 21.02.2024 | 13:11 | ksu

Der mauritische Wetterdienst warnt vor dem tropischen Sturm Eleanor, der die beliebte Urlaubsinsel voraussichtlich am Donnerstag und Freitag treffen wird. Reisende werden angehalten, behördlichen Anweisungen zu folgen. Flugausfälle und Verzögerungen sind wahrscheinlich.



Sturm Eleanor wird Donnerstag auf Mauritius erwartet.

Der Sturm Eleanor wird voraussichtlich in der Nacht zu Donnerstag die Insel Mauritius treffen. Das Sturmtief befindet sich derzeit noch einige Kilometer nordöstlich vor der beliebten Urlaubsinsel im Indischen Ozean. Der mauritische Wetterdienst warnt davor, dass sich der Sturm zu einem Zyklon, einem Tropensturm, verstärken könnte. Reisende sollten daher unbedingt die Anweisungen örtlicher Behörden befolgen. Es ist mit starken Windböen und Dauerregen zu rechnen, die Überschwemmungen zur Folge haben können. Der Sturm Eleanor wird sich zudem auch auf den Flugplan auswirken. Die Fluggesellschaft Air Mauritius rechnet damit, dass insbesondere am Donnerstag und Freitag zahlreiche Flüge ausfallen könnten.In dem Inselstaat, der südlich des Äquators liegt, ist derzeit Sommer. Damit einhergehende Sommerstürme und Regenfälle sind für die Jahreszeit nicht ungewöhnlich. Die Fluggesellschaft Air Mauritius bietet Passagierinnen und Passagieren daher kostenlose Umbuchungen an. Diese Regelung ist noch für Reisen bis zum 31. März 2024 gültig. Darüber hinaus bittet die Airline alle Reisenden, die über ein Reisebüro gebucht haben, eine Handynummer zu hinterlegen, um sie über aktuelle Änderungen im Flugplan informieren zu können. Air Mauritius empfiehlt, vor der Fahrt zum Flughafen den aktuellen Flugplan zu prüfen. Informationen bezüglich Flugausfällen, Verspätungen oder Umbuchungen stellt die Fluggesellschaft über ihre Webseite oder Social Media-Accounts bereit.Erst vor rund einem Monat wütete bereits der Tropensturm Belal auf Mauritius. Dieser hinterließ schwere Überschwemmungen und sorgte für mehrere Erdrutsche. Mehr als 10.000 Haushalte waren ohne Strom.