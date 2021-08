Mauritius verkürzt Quarantäne für geimpfte Urlauber

München, 26.08.2021 | 09:32 | rpr

Mauritius lockert die Corona-Auflagen für ausländische Touristen. Wie das Nachrichtenmagazin Reise vor9 berichtet, müssen sich geimpfte Touristen ab dem 1. September nur noch für sieben anstatt 14 Tage in einem sogenannten „COVID-19 Safe Hotel“ in Isolation begeben. Im Anschluss daran ist es geimpften Reisenden gestattet, den gesamten Inselstaat zu bereisen.



Ab dem 1. September verkürzt Mauritius die Quarantäne für geimpfte Reisende.

Bereits seit dem 15. Juli dieses Jahres gestattet die mauritische Regierung ausländischen Reisenden mit vollständigem Impfschutz einen Urlaub in dem Inselstaat – unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Demzufolge muss direkt nach Einreise eine Quarantäne in einem staatlich zertifiziertem „COVID-19 Safe Hotel“ absolviert werden, in deren Zeitraum jedoch die Annehmlichkeiten der Unterkunft wie Pool und Strandabschnitte genutzt werden dürfen. Aktuell beträgt die Isolationsdauer 14 Tage, ab dem 1. September soll diese im Zuge einer erfolgreich voranschreitenden Impfkampagne in Mauritius auf sieben verkürzt werden. Im Anschluss darf die Insel erst frei bereist werden, wenn sich ein an Tag sieben durchgeführter PCR-Test als negativ erweist. Bereits vor und während des Einreiseprozesses werden von ausländischen Touristen PCR-Tests gefordert.Ab Oktober dieses Jahres plant die mauritische Regierung, einen weiteren Öffnungsschritt für gegen das Coronavirus Geimpfte einzuläuten. Ab dann sollen diese keiner Quarantäne mehr unterliegen und dürfen die Insel direkt frei bereisen. Dennoch wird weiterhin ein maximal 72 Stunden alter, negativer PCR-Test vor Einreise gefordert. Auch ungeimpfte Touristen sollen ab dann einreisen dürfen. Diese müssen sich allerdings in eine 14-tägige Hotelquarantäne begeben, die im Zimmer verbracht werden muss.Nach Informationen der offiziellen Facebook-Seite der mauritischen Regierung wurden am 24. August 2021 327 neue Corona-Infektionen ohne Symptome gemeldet. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO beläuft sich die Zahl der vollständig gegen das Coronavirus Geimpften in Mauritius auf bislang 576.180 Personen, die Gesamteinwohnerzahl des Inselstaats beträgt rund 1,26 Millionen. Seitens des Robert Koch-Instituts wird Mauritius aktuell nicht als Hochrisikogebiet eingestuft. Demzufolge besteht für Reiserückkehrer nach Deutschland keine Quarantänepflicht.