Maya Bay in Thailand während der Regenzeit gesperrt

München, 02.08.2023 | 16:15 | spi

Die Maya Bay auf der thailändischen Insel Ko Phi Phi wird für Besucherinnen und Besucher während der Regenzeit geschlossen. Die Regenzeit beginnt jährlich am 1. August und endet am 30. September. Ratchanok Phaenoi, Leiterin des örtlichen Nationalparks, begründet diese Entscheidung mit zunehmenden Umweltbedenken. Das Ökosystem an der Küste sowie das Riff sollen sich durch die Sperrzeiten erholen.



Die Maya Bay ist während der Regenzeit nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich.



Maya Bay in der Regenzeit geschlossen



Als Folge dürfen zwischen dem 1. August und dem 30. September keine Besucherinnen und Besucher mehr den Strand betreten. Damit verschärfen sich die Regeln am Maya Bay erneut. Bereits im letzten Jahr durften keine Boote mehr in die Bucht. Zudem wurde ein allgemeines Schwimm- und Schnorchelverbot verhängt. In der Trockenzeit dürfen maximal 4.000 Menschen pro Tag die Maya Bay besuchen.



Empfindliches Ökosystem soll sich erholen



Leonardo DiCaprio hat im Abenteuerfilm „The Beach" im Jahr 2000 die pittoreske Bucht auf der unbewohnten Insel Ko Phi Phi weltberühmt gemacht. Seitdem pilgern tausende Menschen zur Maya Bay, um in der paradiesischen Szenerie zu entspannen und Urlaubsfotos zu schießen. Der plötzliche Anstieg der Besucherzahlen hat dem zuvor unberührten Ökosystem geschadet.

