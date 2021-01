Meliá Hotels: Gratis Corona-Test in der Karibik

München, 26.01.2021 | 08:39 | soe

Die Hotelgruppe Meliá Hotels International erleichtert ihren Gästen in der Karibik mit einem besonderen Service die Rückreise nach dem Urlaub. Wer in einem der zehn Meliá-Hotels in Mexiko oder der Dominikanischen Republik wohnt und für die Einreise in sein Heimatland einen negativen Corona-Testbescheid benötigt, kann sich vor Ort kostenlos einem Antigen-Test unterziehen. Das Angebot gilt seit dem 20. Januar und ab einem Aufenthalt von drei Nächten.



Gäste der Meliá-Hotels in der Karibik können bei Bedarf für die Rückreise einen gratis Antigen-Test durchführen lassen.



Sicherheitsprogramm Stay Safe



Um den Hygieneanforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie gerecht zu werden, hat die Hotelgruppe das Sicherheitsprogramm Stay Safe with Meliá eingeführt. Es beinhaltet Vorsichtsmaßnahmen wie die Temperaturprüfung aller Gäste bei der Ankunft sowie die strikte Einhaltung der Abstände in Restaurants, an Pools und bei Unterhaltungsaktivitäten.



Corona-Test bei Einreise auch für deutsche Urlauber notwendig



Von dem neuen Service profitieren auch deutsche Urlauber, die aus der Karibik nach Hause zurückkehren. Mexiko gilt seit dem 24. Januar als Hochrisikogebiet, wodurch Einreisende bereits vor dem Antritt der Reise nach Deutschland einen Corona-Test durchführen lassen müssen. Antigen-Tests sind dafür anerkannt, solange sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Auch Rückkehrer aus der Dominikanischen Republik unterliegen einer Corona-Testpflicht. Da das Land jedoch ein Risikogebiet ohne besonderen Status ist, kann der Test auch bis zu 48 Stunden nach der Ankunft in Deutschland vorgelegt werden. Zu den teilnehmenden Hotels zählen beispielsweise die Meliá-Hotels Meliá Puerto Vallarta, Paradisus Playa del Carmen und Meliá Punta Cana Beach Resort. Fordert das Heimatland der Urlauber für deren Wiedereinreise einen Schnelltest, wird der Termin für die kostenfreie Testung bereits beim Check-in koordiniert und festgelegt. Die Antigen-Tests erfolgen ab 72 Stunden vor dem Abflug, ihre Ergebnisse liegen bei Bedarf noch am gleichen Tag vor. Benötigt ein Gast einen PCR-Test für die Rückreise, muss er die Kosten dafür zwar selbst tragen, das Hotelpersonal übernimmt jedoch die Organisation eines Termins in einer örtlichen Teststelle und die damit verbundene Logistik.Um den Hygieneanforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie gerecht zu werden, hat die Hotelgruppe das Sicherheitsprogramm Stay Safe with Meliá eingeführt. Es beinhaltet Vorsichtsmaßnahmen wie die Temperaturprüfung aller Gäste bei der Ankunft sowie die strikte Einhaltung der Abstände in Restaurants, an Pools und bei Unterhaltungsaktivitäten.Von dem neuen Service profitieren auch deutsche Urlauber, die aus der Karibik nach Hause zurückkehren. Mexiko gilt seit dem 24. Januar als Hochrisikogebiet, wodurch Einreisende bereits vor dem Antritt der Reise nach Deutschland einen Corona-Test durchführen lassen müssen. Antigen-Tests sind dafür anerkannt, solange sie bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Auch Rückkehrer aus der Dominikanischen Republik unterliegen einer Corona-Testpflicht. Da das Land jedoch ein Risikogebiet ohne besonderen Status ist, kann der Test auch bis zu 48 Stunden nach der Ankunft in Deutschland vorgelegt werden.

