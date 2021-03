Balearen: Menorca von Spanien nicht mehr als Corona-Risikogebiet eingestuft

München, 09.03.2021 | 13:33 | soe

Menorca ist kein Corona-Risikogebiet mehr – jedenfalls nach Einstufung des spanischen Gesundheitsministeriums. Während in Deutschland mit Spannung eine Neueinstufung des Robert Koch-Instituts für die Balearen erwartet wird, haben die spanischen Behörden Menorca bereits auf Gesundheitsstufe 2 heruntergesetzt. Damit gelten auf Mallorcas Schwesterinsel laut einem Bericht der Mallorcazeitung die Regeln der „neuen Normalität“, welche mit zahleichen Lockerungen einhergehen.



Auf Menorca dürfen Restaurants und Cafés seit dem 9. März wieder sowohl ihre Außen-, als auch die Innenbereiche öffnen. In geschlossenen Räumen ist allerdings nur eine Auslastung von höchstens 30 Prozent der regulären Kapazität erlaubt. Auf den Terrassen dürfen maximal sechs Personen pro Tisch Platz nehmen, unter der Woche gilt eine Sperrstunde von 22 Uhr und an den Wochenenden um 18 Uhr. Menorca ist die erste und bislang einzige Region Spaniens, für die keine Corona-Alarmstufe mehr gilt.Indes hoffen die Gastronomen auf Menorcas Nachbarinsel Mallorca auf weitere Erleichterungen ab der kommenden Woche. Die Regionalregierung der Balearen erwägt, ab dem 15. März die Bewirtung von Gästen in den Innenbereichen von Cafés und Restaurants zu erlauben. Nach ersten Medienberichten soll die Personenzahl dabei ebenfalls auf höchstens 30 Prozent der normalen Sitzplätze begrenzt werden, zudem ist eine Sperrstunde von 17 Uhr im Gespräch. Diese gilt derzeit bereits für die seit kurzem geöffneten Restaurant-Freisitze.Die konstant sinkenden Infektionszahlen auf Mallorca befeuern die Spekulationen über ein baldiges Ende der Reisewarnung. Zeigt der Pandemieverlauf auch in den kommenden Tagen eine sich entspannende Lage auf den Balearen, könnte das Robert Koch-Institut die Inselgruppe bereits Ende dieser Woche von der Liste der Corona-Risikogebiete streichen. Damit wachsen die Chancen auf Osterurlaub 2021 auf Mallorca. Vorbereitend haben schon mehrere Fluggesellschaften neue Verbindungen von Deutschland auf die Insel angekündigt, zahlreiche Hotels auf Mallorca wollen pünktlich zur Ostersaison öffnen.