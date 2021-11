Menorca verschärft Corona-Maßnahmen

München, 23.11.2021 | 12:16 | soe

Menorca verzeichnet einen Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Die Baleareninsel wurde am 22. November aus diesem Grund wieder auf die Warnstufe 1 erhoben, womit erneute Beschränkungen des öffentlichen Lebens einhergehen. So werden beispielsweise die Kapazitäten bei kulturellen Veranstaltungen begrenzt und die Maskenpflicht erweitert.



Menorca wurde aufgrund steigender Corona-Inzidenzen wieder auf Warnstufe 1 erhoben.

Angekündigt wurden die neuen Corona-Maßnahmen am 19. November von Gesundheitsministerin Patricia Gómez. Menorca steigt damit auf die gleiche Corona-Warnstufe auf, auf der sich bereits Mallorca und Ibiza befinden. Hintergrund ist die angestiegene 14-Tage-Inzidenz auf der Baleareninsel, die inzwischen fast 300 beträgt.Im Zuge dessen kehren auf Menorca einige Beschränkungen zurück, welche die Insel bereits hinter sich gelassen hatte. Im Nachtleben gilt künftig eine Begrenzung auf 75 Prozent der Kapazitäten, wobei alle Gäste einen Sitzplatz einnehmen müssen. Zudem wird der Corona-Pass und damit die 3G-Regel für den Zugang zu Clubs obligatorisch. Für Restaurants sollen allerdings keine neuen Regeln eingeführt werden. In Fitnessstudios auf Menorca gilt von nun an eine Maskenpflicht, bei Kontaktsportarten dürfen maximal zehn Personen gemeinsam trainieren. Kulturelle Veranstaltungen in Innenbereichen können nur noch mit höchstens 80 Prozent der möglichen Gästezahl stattfinden.Auf den Balearen lag die Sieben-Tage-Inzidenz zum Wochenbeginn bei insgesamt 99,1, die in Spanien als Vergleichswert üblichere 14-Tage-Inzidenz bei 171,7. Auch auf der Hauptinsel Mallorca steigt die Infektionskurve wieder spürbar an, mittlerweile stecken sich dort erneut wöchentlich fast 100 Menschen je 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen mit dem Coronavirus an. Allerdings macht auch die Impfkampagne Fortschritte: Knapp 84 Prozent der Bevölkerung Mallorcas gilt inzwischen als vollständig geimpft. Die balearische Regionalregierung äußerte zuletzt die Hoffnung, das kommende Weihnachtsfest ohne größeren Einschränkungen begehen zu können.