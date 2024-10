Neue Seilbahn in Mexiko-Stadt: Cablebús Linie 3 führt am Chapultepec-Park entlang

München, 30.09.2024 | 13:52 | spi

In Mexiko-Stadt wurde eine neue Seilbahn eröffnet, die Cablebús Linie 3. Die 5,5 Kilometer lange Strecke verbindet die Stadtteile Los Pinos und Vasco de Quiroga und verläuft entlang des Südrands des Bosque de Chapultepec, einem der größten Stadtparks der Welt. Die Fahrtzeit wird deutlich verkürzt und Reisende können die Ausblicke über die Stadt genießen.



Die neue Seilbahn Cablebús Linie 3 ist seit Kurzem in Betrieb und verbindet auf einer 5,5 Kilometer langen Strecke die Stadtteile Los Pinos und Vasco de Quiroga im Südwesten der mexikanischen Hauptstadt. Sie verläuft entlang des Südrands des Bosque de Chapultepec, eines der größten Stadtparks weltweit, und soll jährlich rund 12 Millionen Fahrgäste befördern.Die Cablebús Linie 3 bietet nicht nur eine schnelle Verbindung zwischen den Stadtteilen, sondern auch eine besondere Aussicht auf den Bosque de Chapultepec. Der Park, der in vier Abschnitte unterteilt ist, erhält durch die Seilbahn und neue Attraktionen wie die geplante Cinemathek im vierten Parkabschnitt zusätzliche Bedeutung für Einheimische und Reisende.Nach den bereits 2021 eröffneten Linien 1 und 2 ist die Cablebús Linie 3 die dritte urbane Seilbahn in Mexiko-Stadt. Eine Fahrt kostet sieben Pesos, etwa 30 Cent. Für den Transport kann die Metro Card genutzt werden, die auch für andere öffentliche Verkehrsmittel in der Stadt gültig ist.Quelle: dpa