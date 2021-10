Mexiko: Urlauber an Riviera Maya sollen Hotel nicht verlassen

München, 25.10.2021 | 09:30 | soe

Touristen, die sich in den beliebten Urlaubsorten Tulum oder Playa del Carmen in Mexiko aufhalten, sollten derzeit innerhalb ihrer gesicherten Hotelanlagen bleiben. Dies berichtet das Touristikportal Reise vor9 unter Berufung auf eine aktuelle Empfehlung des Auswärtigen Amtes. Hintergrund ist ein Anstieg der Kriminalität an der mexikanischen Riviera Maya, von der auch Urlauber betroffen sind.



Im Reisehinweis des Auswärtigen Amtes heißt es, dass Urlauber an der Riviera Maya im Moment ihre Hotelanlagen nicht verlassen sollten, besonders betont werden dabei die Orte Tulum und Playa del Carmen. Um vom Flughafen zum Hotel und zurück zu gelangen, wird zur ausschließlichen Nutzung am Flughafen ansässiger oder vom Hotel empfohlener Taxiunternehmen geraten. Auch Mietwagen seien in jüngster Zeit in dieser Region wiederholt überfallen und ausgeraubt worden.Nach Informationen des Auswärtigen Amtes häuften sich den vergangenen Wochen die gewalttätigen Zwischenfälle insbesondere in Tulum und Playa del Carmen, darunter gab es auch Vorkommnisse in bei Touristen beliebten Restaurants, Clubs und Diskotheken. Ende vergangener Woche wurden bei einer Schießerei unter rivalisierenden Drogenbanden in einer Bar mehrere Urlauber verletzt, zwei Frauen verloren ihr Leben. Wie der Nachrichtensender NTV berichtet, versprach der Gouverneur des betroffenen Bundesstaates Quintana Roo mehr Wachsamkeit und eine Verbesserung der Sicherheitssysteme. So seien mehr Polizeikräfte an die Riviera Maya beordert worden, zusätzlich schützt dort nun die Nationalgarde.Die Strände rund um Tulum und Playa del Carmen sind bei Urlaubern aus aller Welt beliebt, vor allem junge Leute schätzen die Verbindung von Badeurlaub mit den Partys des mexikanischen Nachtlebens. Auch verschiedene archäologische Stätten sind von diesem Teil der Karibikküste leicht zu erreichen. Mexiko zählt derzeit zu den vom Robert Koch-Institut als Corona-Hochrisikogebiete eingestuften Ländern, für nach Deutschland zurückkehrende Urlauber greift damit eine Quarantänepflicht. Geimpfte und Genesene können diese jedoch mit einem entsprechenden Nachweis umgehen.