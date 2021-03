Montenegro: Einreise aufgrund von Corona verschärft

München, 11.03.2021 | 09:20 | rpr

In Montenegro wurden aufgrund der dort herrschenden Corona-Lage die Einreisebestimmungen verschärft. Nach Informationen des internationalen Nachrichtenportals Garda können ausländische Reisende seit dem 11. März nur noch mit negativem Corona-Test in das Land an der südöstlichen Adriaküste einreisen. Für Personen, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind, entfällt die Testpflicht.



Seit dem 11. März gelten in Montenegro verschärfte Einreisebestimmungen.



Weitere Corona-Bestimmungen im Land



Montenegro ist von der Corona-Pandemie derzeit stark betroffen. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner weit über 200. Demzufolge bleiben landesweite Restriktionen bestehen, dazu zählt unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Weiterhin sind Reisen zwischen den Städten und Gemeinden von Freitag 21 Uhr bis Montag 5 Uhr nicht gestattet. Nicht lebensnotwendige Geschäfte dürfen nur zwischen 7 und 18 Uhr öffnen. In den Städten Podgorica, Bar, Cetinje, Herceg Novi, Nikšić, Plužine, Ulcinj, Budva und Tivat treten zusätzliche Verschärfungen in Kraft, die vorerst bis zum 17. März vorgesehen sind: Catering-Einrichtungen, Einkaufszentren, Fitnessstudios und Kindertagesstätten müssen schließen, außerdem dürfen Einwohner ihre Gemeinden nur mit triftigem Grund verlassen. Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit und medizinische Notfälle.



Rückreise nach Deutschland



