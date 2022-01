Montenegro lockert Einreise gemäß 3G-Regel

München, 13.01.2022 | 09:58 | rpr

Montenegro hat die Bestimmungen zur Einreise gelockert. Galt seit Anfang Januar die 2G-Plus-Regel für alle ausländischen Einreisenden, ist ab sofort der Grenzübertritt mittels Impf-, Genesungs- oder negativem Testnachweis gestattet. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes soll die Maßnahme vorerst nur eine Woche bis 19. Januar in Kraft bleiben.



In Montenegro gelten seit dem 13. Januar gelockerte Einreisebestimmungen.

Seit dem 13. Januar behält die montenegrinische Regierung nicht mehr ausschließlich Geimpften und Genesenen mit zusätzlichem COVID-19-Test die Einreise vor, ab sofort dürfen auch wieder Ungeimpfte mit negativem Corona-Test in den Balkanstaat einreisen. Wie es in den aktualisierten Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes heißt, wird neben einem Impf- oder Genesungsnachweis demnach auch ein negativer PCR- oder Antigen-Schnelltest von ausländischen Einreisenden akzeptiert. Dabei darf die Probeentnahme für den PCR-Test maximal 72 Stunden vor Grenzübertritt zurückliegen, für Antigen-Schnelltests greift eine Frist von höchstens 48 Stunden. Wie es weiter in den Reisehinweisen heißt, soll die aktuell geltende Regelung bis voraussichtlich 19. Januar in Kraft bleiben.Trotz gelockerter Einreisebestimmungen bleibt die Corona-Lage in Montenegro weiter angespannt. Bereits seit Dezember vergangenen Jahres verzeichnet der Balkanstaat einen sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen. Laut Informationen des Instituts für öffentliche Gesundheit wurden mit Stand zum 12. Januar 1.945 positive Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beläuft sich auf 2.745 und hat sich damit im Vergleich zum Monatsanfang fast verdoppelt. Grund hierfür könnte die niedrige Impfrate im Land sein: Aktuell gelten gerade einmal 43,66 Prozent der Bevölkerung als vollständig gegen das Coronavirus geimpft.Das Land im Westen der Balkanhalbinsel wird aus deutscher Sicht bereits seit dem 15. August durch das Robert Koch-Institut als Hochrisikogebiet ausgewiesen. Demnach müssen alle Rückreisenden nach Deutschland eine digitale Einreiseanmeldung ausfüllen. Zusätzlich greift für Urlauberinnen und Urlauber ab sechs Jahren eine grundsätzliche Testpflicht mit anschließender zehntägiger Quarantäne. Letztere kann nach dem fünften Tag mittels negativem Testnachweis verkürzt werden; vollständig Geimpfte und Genesene sind von den Test- und Quarantäneauflagen befreit.