In München eröffnet Europas größter Surfpark

München, 13.08.2024 | 12:16 | spi

München hat seit dem 11. August eine neue Attraktion für Wassersportbegeisterte: Europas größter Surfpark wurde nach über zwei Jahren Bauzeit in Hallbergmoos, nahe des Flughafens München, eröffnet. Die Anlage bietet auf 20.000 Quadratmetern ein 180 Meter langes Surfbecken, in dem bis zu 60 Surferinnen und Surfer gleichzeitig auf Wellen reiten können, die bis zu zwei Meter hoch werden.



Surfer auf der größten künstlichen Welle Europas im neuen Surfpark "Surftown MUC" in München. © Surftown

Der Surfpark „Surftown MUC“ in Hallbergmoos bietet die größte künstliche Welle Europas. Die Wellen werden von einem über 100 Meter langen Wellengenerator erzeugt, der naturnahe Wellenformen kreiert. Im Gegensatz zur Eisbachwelle im Englischen Garten brechen die Wellen im Surfpark wie im offenen Meer.Das 20.000 Quadratmeter große Arealumfasst neben dem Surfbecken auch einen Outdoor-Fitness- und -Strandbereich, einen Kinderspielplatz sowie ein Restaurant. Pro Tag stehen 18 Zeitslots für Surf-Sessions zur Verfügung. Die Preise variieren je nach Erfahrungslevel: Anfängerinnen und Anfänger zahlen ab 69 Euro pro Stunde, während eine Expert-Surfsession 89 Euro kostet. Die Anlage ist ganzjährig geöffnet, wobei die täglichen Öffnungszeiten je nach Jahreszeit variieren.Der Surfpark wird nahezu vollständig nachhaltig betrieben. Das Wasser im Becken zirkuliert in einem geschlossenen Kreislaufsystem, was den Wasserverbrauch minimiert. Zudem wird 90 Prozent des benötigten Stroms aus Solarenergie gewonnen. Der Park soll nicht nur als Freizeiteinrichtung dienen, sondern auch für Wettkämpfe und als Trainingsstätte genutzt werden.