New York City: Museum of Natural History erhält neuen Flügel

München, 08.05.2023 | 14:47 | spi

Das American Museum of Natural History in New York City präsentiert seinen neuesten Ausstellungstrakt. Auf 21.367 Quadratmetern – das sind fast drei Fußballfelder – können Besucherinnen und Besucher jeden Alters im Glider Center die verborgenen Reiche der Natur entdecken. Viele Aspekte des Lebens auf der Erde sind zu klein, zu groß, zu schnell oder zu langsam, um sie in ihrer Einheit zu verstehen. Die neue Ausstellung will diese Verbundenheit aller Dinge immersiv und interaktiv vermitteln.



Die Architektur des neuen Glider Centers wurde vom renommierten Studio Gang entworfen. © Iwan Baan / AMNH

Seit dem 4. Mai erweitert das Glider Center die ohnehin schon umfangreiche Ausstellung des Museum of Natural History. Die Besucherinnen und Besucher des neuen Flügels werden von einer einzigartigen Architektur empfangen, die an ein Korallenriff oder einen Insektenbau erinnert. Diese Assoziationen treffen zu, wenn man die thematischen Schwerpunkte betrachtet. So krabbeln im Insektarium der Familie Salomon monströse, aber zahme Herkuleskäfer umher. Ein Stockwerk höher, im Schmetterlingsgehege, flattern prächtige Tiere umher und zeigen sich nicht minder scheu, wenn sie sich auf die Schultern und Köpfe der Besuchenden setzen.Im dritten Stock erwartet Besucherinnen und Besucher die immersive Invisible-Worlds-Vorstellung. Sie zeigt, wie alles Leben miteinander verbunden ist. Von der kleinsten molekularen Ebene bis in die luftigen Höhen des brasilianischen Regenwaldes: Alles folgt den gleichen Mustern. Indem sich die Besucherinnen und Besucher im Vorstellungsraum frei bewegen, bestimmen sie den Fluss der Bilder.Das American Museum of Natural History zählt zu den größten Naturkundemuseen der Welt. Reisende finden das Museum unter der Adresse 200 Central Park West. Mit den U-Bahnlinien B und C erreicht man das Gebäude über die Haltestelle 81st Street. Alternativ fahren mehrere Busse das Museum an. New York City bietet so viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Einrichtungen wie kaum eine andere Stadt. Von den Flughäfen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München gibt es Direktverbindungen in den Big Apple mit einer Flugzeit von rund achteinhalb Stunden.