Namibia öffnet Landgrenze nach Südafrika

München, 10.08.2022 | 14:48 | soe

Namibia erleichtert das Reisen im südlichen Afrika. Mehrere Grenzübergänge zum Nachbarstaat Südafrika, die im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen worden waren, sind nun wieder passierbar. Auch zwischen Namibia und Botswana ist die Reise auf dem Landweg an zwei Grenzposten wieder möglich.



Namibia hat mehrere Grenzübergänge nach Südafrika geöffnet und damit das Reisen auf dem Landweg erleichtert.

Vor allem Rundreisende und Mietwagenfahrer sowie -fahrerinnen profitieren von den Lockerungen. An den vier Grenzübergängen Mata Mata, Vellorsdrift, Sendelingsdrift und Klein Manasse zwischen Namibia und Südafrika darf nun wieder gereist werden. Nach Botswana sind die Grenzpunkte Dobe und Kasika seit vergangenem Samstag wieder offen. Wie Namibias Tourismusvertretung mitteilt, beruhen die Grenzöffnungen auf gelockerten Gesundheitsprotokollen, die das Land aufgrund sinkender Corona-Fallzahlen erlassen hat. Während der pandemiebedingten Sperrung gingen Handel und Reiseverkehr stark zurück, durch die erleichterten Grenzregelungen erhofft sich Namibias Tourismusindustrie nun einen Aufschwung. Reisende sollten allerdings unbedingt die jeweiligen Einreiseregeln der Nachbarländer beachten, deren Grenzen sie passieren.Südafrika hat sämtliche coronabedingten Einreisebeschränkungen abgeschafft. Für den Grenzübertritt, egal ob auf dem Land- oder Luftweg, werden weder Corona-Tests noch Impfnachweise benötigt, außerdem herrscht im Land keine Maskenpflicht mehr. Präsident Cyril Ramaphosa hatte bereits zum 5. April den nationalen Gesundheitsnotstand aufgehoben, seit dem 23. Juni ist die freie Einreise wie vor der Pandemie erlaubt. Deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen benötigen hierfür einen Reisepass.Namibia hat zum 16. Juli die Corona-Beschränkungen im Land abgeschafft, einige Einreiseregeln sind jedoch nach wie vor in Kraft. So müssen vollständig Geimpfte ihren Impfstatus belegen, ungeimpfte Personen bei der Einreise einen negativen und maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Nachweispflicht allerdings ausgenommen. Reisende sollten beachten, dass Namibia am Trusted Travel System (TT) der Afrikanischen Union teilnimmt. PCR-Testergebnisse müssen deshalb vorab zur Überprüfung auf eine entsprechende Online-Plattform hochgeladen werden.