Nepal erlaubt Einreise für Touristen

München, 15.12.2020 | 14:36 | soe

Nepal hat seine Grenzen wieder für ausländische Urlauber geöffnet. Die Einreisemöglichkeit in das Land am Himalaya besteht allerdings nur per Flugzeug: Über den Landweg ist der Grenzübertritt weiterhin nicht gestattet. Touristenvisa werden zunächst nur vor der Anreise vergeben, Visa-on-arrival für Urlauber bleiben vorerst ausgesetzt.



Nepal lässt ab sofort wieder Touristen aus allen Nationen ins Land.



Einreisebestimmungen für Nepal



Um nach Nepal einreisen zu dürfen, benötigen Touristen neben einem gültigen Visum auch einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder unter fünf Jahren sind davon ausgenommen. Vor dem Abflug muss zudem ein elektronisches Einreiseformular ausgefüllt werden, das einen Barcode generiert. Dieser wird als Ausdruck oder Screenshot bei der Einreise benötigt. Nach Informationen nepalesischer Lokalmedien wird darüber hinaus eine siebentägige Quarantäne fällig, die Urlauber im Hotel verbringen müssen. Nach fünf Tagen muss ein erneuter Corona-Test durchgeführt werden. Das deutsche Auswärtige Amt verweist auf seiner Webseite derzeit noch auf eine 14-tägige Quarantänepflicht für Nepal.



Paradies für Bergsteiger und Kulturinteressierte



Nepal liegt zwischen Tibet und Indien, im Norden des Landes verläuft das Himalaya-Gebirge. Es ist ein attraktives Urlaubsziel für Bergsteiger und Trekkingfans, durch seine reiche buddhistische sowie hinduistische Tradition und zahlreichen Tempel aber auch Anziehungspunkt für Kulturfans. Die Hauptstadt Kathmandu mit rund einer Million Einwohnern ist die größte Stadt des Landes. Die Visa für Urlauber werden in den Auslandsvertretungen Nepals erteilt, sie sind für alle Nationen wieder erhältlich. Ganze neun Monate lang hatte sich Nepal abgeschottet und nur in Ausnahmefällen Einreisen erlaubt. Touristen durften seit März 2020 gar nicht mehr in den südasiatischen Staat einreisen. Seit dem 17. Oktober war Teilnehmern von Trekkingtouren ins Himalaya-Gebirge die Einreise unter strengen Auflagen wieder erlaubt.Um nach Nepal einreisen zu dürfen, benötigen Touristen neben einem gültigen Visum auch einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Kinder unter fünf Jahren sind davon ausgenommen. Vor dem Abflug muss zudem ein elektronisches Einreiseformular ausgefüllt werden, das einen Barcode generiert. Dieser wird als Ausdruck oder Screenshot bei der Einreise benötigt. Nach Informationen nepalesischer Lokalmedien wird darüber hinaus eine siebentägige Quarantäne fällig, die Urlauber im Hotel verbringen müssen. Nach fünf Tagen muss ein erneuter Corona-Test durchgeführt werden. Das deutsche Auswärtige Amt verweist auf seiner Webseite derzeit noch auf eine 14-tägige Quarantänepflicht für Nepal.Nepal liegt zwischen Tibet und Indien, im Norden des Landes verläuft das Himalaya-Gebirge. Es ist ein attraktives Urlaubsziel für Bergsteiger und Trekkingfans, durch seine reiche buddhistische sowie hinduistische Tradition und zahlreichen Tempel aber auch Anziehungspunkt für Kulturfans. Die Hauptstadt Kathmandu mit rund einer Million Einwohnern ist die größte Stadt des Landes.

Weitere Nachrichten über Reisen

15.12.2020 Schneesturm bedroht Flugverkehr in USA Die Ostküste der USA bereitet sich auf einen schweren Schneesturm vor. Das Unwetter könnte das heftigste seit Jahren werden und den Flugverkehr stark beeinträchtigen. Die Ostküste der USA bereitet sich auf einen schweren Schneesturm vor. Das Unwetter könnte das heftigste seit Jahren werden und den Flugverkehr stark beeinträchtigen.

15.12.2020 Einreise: England verkürzt Quarantäne für Deutsche Die Pflichtquarantäne in England kann seit dem 15. Dezember verkürzt werden. Mittels eines negativen PCR-Tests müssen sich Einreisende nur noch fünf Tage isolieren. Die Pflichtquarantäne in England kann seit dem 15. Dezember verkürzt werden. Mittels eines negativen PCR-Tests müssen sich Einreisende nur noch fünf Tage isolieren.

15.12.2020 Vulkan Ätna ausgebrochen Auf Sizilien brach in der Nacht zum 14. der Vulkan Ätna aus. Auswirkungen auf den Flugverkehr in Catania hatte die Aktivität nicht. Auf Sizilien brach in der Nacht zum 14. der Vulkan Ätna aus. Auswirkungen auf den Flugverkehr in Catania hatte die Aktivität nicht.

15.12.2020 Korsika-Urlaub: Einreise mit Schnelltest erlaubt Korsika ist aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet mehr. Die Einreise für Urlauber ist ohne Quarantäne möglich, es wird allerdings ein negativer Corona-Test verlangt. Korsika ist aus deutscher Sicht kein Corona-Risikogebiet mehr. Die Einreise für Urlauber ist ohne Quarantäne möglich, es wird allerdings ein negativer Corona-Test verlangt.