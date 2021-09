Nepal lockert Einreisebestimmungen

München, 27.09.2021 | 16:05 | cge

Nepal erleichtert die Einreisebestimmungen für ausländische Touristen. Wie das Informationsportal A3M berichtet, müssen sich seit dem 23. September vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen nicht mehr nach Ankunft in Quarantäne begeben. Zudem können diese das Visum-on-arrival wieder ausgestellt bekommen.



Wer vollständig gegen COVID-19 immunisiert ist, muss sich nach der Ankunft in Nepal nicht mehr in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die letzte Impfdosis muss hierbei 14 Tage vor Einreise verabreicht worden sein. Zudem können geimpfte Reisende wieder das Visum-on-arrival erhalten, das bei der Ankunft ausgestellt wird. Für die Einreise wird außerdem unabhängig vom Impfstatus ein negativer Corona-Test benötigt. Die Abstrichentnahme darf maximal 72 Stunden vor dem Abflug nach Nepal erfolgt sein. Bei der Einreise wird ebenfalls ein Antigen-Test durchgeführt. Weiterhin muss online ein Formular ausgefüllt werden, welches in Papierform mitgeführt werden muss. Dieses wird für die Beantragung der Visa-on-arrival benötigt.Ungeimpfte Personen profitieren von den Reiseerleichterungen derzeit nicht. Sie müssen bei der diplomatischen Vertretung Nepals ein Visum beantragen und sich für zehn Tage in einem staatlich lizensierten Quarantänehotel isolieren, berichtet die Zeitung Kathmandu Post. Am elften Tag kann diese bei einem negativen Testergebnis beendet werden.Im April wurde Nepal von einer starken zweiten Infektionswelle des Coronavirus‘ getroffen. Aufgrund dessen wurden strikte Lockdown-Maßnahmen erlassen. Zwei Monate später konnten diese durch sinkende Infektionszahlen nach und nach wieder aufgehoben werden, seit dem 1. September dürfen fast alle Einrichtungen wieder öffnen. Gültig sind derzeit noch immer Abstands- und Hygieneregeln. Zudem besteht im öffentlichen Raum eine Mundschutzpflicht, schreibt das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für Nepal.