Neue blau-weiße S-Bahnen für München ab 2028

München, 25.09.2024 | 16:06 | spi

München modernisiert sein S-Bahn-Netz: Ab 2028 werden neue, blau-weiße S-Bahnen das Stadtbild prägen. Mit USB-Steckdosen, WLAN und einer Klimaanlage für heiße Tage versprechen die Züge mehr Komfort für die Fahrgäste. Insgesamt investiert der Freistaat Bayern mehr als zwei Milliarden Euro in die neuen Züge.



Die neuen weiß-blauen S-Bahnen für München bieten ab 2028 mehr Reisekomfort. © BEG/Neomind GmbH

Die neuen S-Bahnen für München werden ab 2028 in einem neuen Design unterwegs sein. Statt des bisherigen roten Anstrichs werden die Züge in blau-weißen Farben gestaltet, die von der bayerischen Eisenbahngesellschaft inspiriert sind. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und der Hersteller Siemens haben das Design der 90 bestellten Züge vorgestellt. Die S-Bahnen sollen auf der gesamten Länge von 200 Metern durchgängig sein und Platz für mehr als 1.800 Passagierinnen und Passagiere bieten.Neben dem neuen Look bringen die S-Bahnen auch einige technische Neuerungen mit sich. USB-Steckdosen und WLAN sorgen für modernen Komfort während der Fahrt. Ein besonderes Highlight ist die neue Klimaanlage, die auch bei Außentemperaturen von bis zu 45 Grad zuverlässig funktioniert. Zudem werden mobilfunkdurchlässige Fenster eingebaut, um den Empfang zu verbessern.Ein weiteres Feature ist das durchgängige LED-Band, das je nach Linie in einer anderen Farbe leuchtet. Dadurch soll es den Fahrgästen leichter fallen, ihre Linie zu erkennen. Auch die Beleuchtung passt sich der Tageszeit an, um für eine angenehmere Atmosphäre im Zug zu sorgen. „Die neuen Münchner S-Bahnen zeigen, wer hinter ihnen steht: der Freistaat Bayern“, betonte Verkehrsminister Bernreiter.Quelle: dpa