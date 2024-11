Neue Unwetterfront bedroht Spanien

München, 13.11.2024 | 09:20 | sei

Eine erneute Unwetterfront bedroht Spanien und könnte besonders in der Region Valencia und auf den Balearen zu schweren Regenfällen führen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Teile Valencias, Mallorcas und Kataloniens die zweithöchste Warnstufe Orange ausgerufen. Der anhaltende Regen und die Gefahr von Überschwemmungen sorgen für große Besorgnis, zumal die Regionen noch mit den Folgen des letzten Extremwetters zu kämpfen haben.



Die Menschen in Spanien müssen sich erneut auf starke Regenfälle einstellen.

Die Prognosen deuten auf Niederschläge von bis zu 150 Litern pro Quadratmeter in einigen Teilen der Balearen hin, wobei die Auswirkungen auch in Andalusien und Galizien spürbar sein könnten. Besonders die Küstenregionen müssen mit möglichen Überflutungen und Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Regen könnte bis Mittwochmittag anhalten und die Situation in Gebieten, die erst kürzlich unter Überschwemmungen litten, weiter verschärfen.Der Flughafen von Palma de Mallorca meldete bisher keine größeren Ausfälle, doch Reisende sollten den Flugstatus regelmäßig überprüfen und mit möglichen Verzögerungen rechnen. Es wird dazu geraten, Aktivitäten im Freien zu vermeiden und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu befolgen. Auf Mallorca gilt die Warnung in nahezu allen Regionen mit Ausnahme der Inselmitte. Anwohnerinnen und Anwohner sowie Urlauberinnen und Urlauber sind aufgefordert, wachsam zu bleiben und Vorsicht walten zu lassen.Noch immer werden in der Region Valencia 23 Menschen nach den letzten schweren Überschwemmungen vermisst, bei denen mehr als 220 Menschen ums Leben kamen. An der Suche nach den Vermissten sowie den Aufräumarbeiten nehmen fast 20.000 Einsatzkräfte und Freiwillige teil. Die angekündigten neuen Unwetter könnten die ohnehin weiterhin angespannte Lage erneut verschärfen.