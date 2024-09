Neuer ÖBB-Nachtzug nach Rom

München, 13.09.2024 | 15:57 | ksu

Im öffentlichen Schienenverkehr Österreichs ist nun eine neue Verbindung buchbar: Zugreisende können künftig mit dem ÖBB-Nightjet fahren, der die Bundeshauptstadt Wien mit Rom verbindet. Auch München ist an das Schienennetz angebunden. Damit schaffen die ÖBB eine umweltfreundliche und komfortable Reisemöglichkeit für den nächsten Italienurlaub.



Von Wien und München geht es nun mit dem Nachtzug nach Rom. © ÖBB/Harald Eisenberger

Seit Dienstag, dem 10. September 2024, können Reisende von einer neuen und komfortablen Möglichkeit profitieren, die italienische Hauptstadt Rom zu erreichen. Von Wien und München aus startet der neue Nightjet, ein moderner Nachtzug, der die europäischen Metropolen miteinander verbindet. Je Nightjet-Gespann erwarten Fahrgäste zwei Sitzwagen, drei Liegewagen und zwei Schlafwagen. Neben 254 Reisenden können auch sechs Fahrräder, mehr Gepäck, Kinderwagen und Sportequipment transportiert werden. Kostenloses WLAN wird ebenfalls bereitgestellt.Die neue Zugverbindung bedeutet nicht nur mehr Komfort für Reisende, sondern ist laut dem italienischen Verkehrsminister Matteo Salvini auch ein Green-Deal in Sachen Umweltschutz. Mit dem Nightjet soll ein Teil des Reiseverkehrs zwischen Wien und Rom von der Straße weg in Richtung Schiene verlegt werden. Wer in Zukunft auf eine umweltschonende Transportmöglichkeit zwischen Rom und Wien beziehungsweise München setzt, findet im Nightjet verschiedene Sitzplatzkategorien für die Zugreise. Fahrgäste können aus Vierer-Abteilen in einem der Liegewagen oder aber Zweier-Abteilen in den Schlafwagen wählen, welche zusätzlich mit einem eigenen Bad samt Toilette und Dusche daherkommen. Für Alleinreisende stehen auch Einzelkabinen zur Verfügung, die mit einem Klapptisch, Kleiderhaken und Leselampen ausgestattet sind.Gerade für Kurz- und Mittelstrecken sieht Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler die Zukunft des Reiseverkehrs auf den Gleisen. Mit dem Nightjet wird ein großer Sprung in Richtung nachhaltiges Reisen geschaffen. Salvini hat darüber hinaus weitere Pläne für den Nightjet: Neben München, Wien und Rom soll künftig auch Palermo über eine Hochgeschwindigkeitsstrecke an das Nachtzugnetz angeschlossen werden. Konkrete Details zu diesem Vorhaben sind jedoch bisher nicht bekannt.