Neuer Winterflugplan am Flughafen München: 180 Ziele und neue Verbindungen

München, 22.10.2024 | 15:14 | nmh

Ab dem 27. Oktober tritt der neue Winterflugplan 2024/2025 am Münchner Flughafen in Kraft. Flugreisende können sich auf 180 Destinationen in 64 Ländern freuen, darunter 50 Fernreiseziele. Zu den Highlights gehören die neuen Verbindungen in die USA, nach Afrika und Asien.



Im neuen Winterflugplan bietet der Flughafen München Verbindungen zu 180 Zielen weltweit an. © Flughafen München GmbH



Neuzugänge in Europa und Asien



Vietnam Airlines fliegt weiterhin von München nach Hanoi und Ho-Chi-Minh-City, während Oman Air ihre Verbindungen nach Maskat auf tägliche Flüge erhöht. Neben den Langstrecken erweitert der Flughafen München auch das Angebot auf der Mittelstrecke: Neu im Winter sind etwa Norwegian-Flüge nach Rovaniemi, ideal für winterliche Abenteuer mit Polarlichtern in Lappland.



Attraktive Ziele für Wintersonne



Mit dem neuen Winterflugplan fliegt etwa die Lufthansa vom Flughafen München wieder regelmäßig zu Langstreckenzielen wie São Paulo, Seattle, Vancouver und Johannesburg und setzt dafür moderne Airbus A350 ein. Außerdem gibt es weiterhin Flüge mit dem Airbus A380 nach Los Angeles, Bangkok und Delhi, während Emirates den A380 auf der Route nach Dubai nutzt. Neu im Programm ist Discover Airlines mit Flügen nach Orlando ab März 2025 sowie Windhoek und Calgary ab April 2025.

