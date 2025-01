Neues Feuer bedroht Hollywood Hills

München, 09.01.2025 | 11:28 | sei

In Los Angeles ist ein weiterer Brand ausgebrochen. Das „Sunset Fire“ hat bereits die Hollywood Hills erreicht und bedroht bekannte Wahrzeichen wie den Hollywood Boulevard. Tausende Menschen wurden evakuiert, da die Flammen schnell um sich greifen. Die Feuerwehr kämpft mit starkem Wind und Wasserknappheit.



Das „Sunset Fire“ brach am Mittwochabend (Ortszeit) in der Gegend des Runyon Canyon aus und breitete sich schnell Richtung Hollywood Boulevard aus. Die Behörden haben eine Evakuierung historischer Teile des Stadtviertels angeordnet, um die Sicherheit der Anwohnerinnen und Anwohner zu gewährleisten. Medienberichten zufolge kämpfen Feuerwehrleute gegen starke Winde, die das Feuer weiter antreiben. Helikopter werfen Wasser ab, doch die Trockenheit erschwert die Löscharbeiten erheblich. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom sprach von einer der schlimmsten Feuerkatastrophen der Stadtgeschichte.Insgesamt sind derzeit etwa 130.000 Menschen in der Region Los Angeles auf der Flucht, mehr als 1.000 Gebäude wurden schon zerstört. Betroffen sind auch prominente Wohngebiete wie Pacific Palisades, wo Häuser von Stars wie Billy Crystal den Flammen zum Opfer fielen. Auch Filmstudios und die Oscar-Filmakademie mussten geplante Veranstaltungen verschieben. Schulen bleiben geschlossen und die Luftqualität wurde als „sehr ungesund“ eingestuft. Präsident Joe Biden sagte angesichts der Lage finanzielle Unterstützung und den Einsatz der Nationalgarde zu.Reisende in Los Angeles sind von den Auswirkungen des Feuers ebenfalls betroffen. Am internationalen Flughafen Los Angeles (LAX) kam es laut Behördenangaben zu einzelnen Flugverspätungen, da der starke Rauch die Sicht in der Region beeinträchtigt. Bisherige Ankünfte und Abflüge werden jedoch überwiegend planmäßig durchgeführt. Sehenswürdigkeiten wie der Hollywood Boulevard und der Runyon Canyon Park sind wegen der Evakuierungen aktuell nicht zugänglich. Touristinnen und Touristen werden gebeten, geplante Besuche in der Region vorerst zu verschieben und die Anweisungen der örtlichen Behörden zu beachten.