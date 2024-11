München, 05.11.2024 | 18:34 | nmh

Wintersportlerinnen und Wintersportler können sich auf ein neues Erlebnis im beliebten Skigebiet Les 3 Vallées freuen: Auf dem Cime de Caron entsteht das Caron 3200, ein modernes Gebäude mit Restaurant und Rooftop-Bar, das Reisenden ab Dezember eine spektakuläre Aussicht auf rund 1.000 Alpengipfel ermöglicht. Vom höchsten Punkt in Val Thorens sind bekannte Berge wie der Mont Blanc sichtbar – ein Panorama, das seinesgleichen sucht.



Mit dem neuen Caron 3200 wird das größte Skigebiet der Welt um eine Attraktion reicher. Auf 3.200 Metern gelegen, lädt das Gebäude Wintersportlerinnen und Wintersportler ein, bei einem kulinarischen Erlebnis die Aussicht auf 1.000 Alpengipfel in Frankreich, der Schweiz und Italien zu genießen. Die Rooftop-Bar und das Restaurant bieten eine ideale Gelegenheit, zwischen den Abfahrten eine Pause einzulegen und das Bergpanorama auf sich wirken zu lassen.Das Caron 3200 ist bequem per Seilbahn von beliebten Orten wieundaus erreichbar, in denen zahlreiche Hotels Sportbegeisterten eine Unterkunft bieten. Für ambitionierte Skifahrerinnen und Skifahrer stehen vom Cime de Caron aus mehrere Abfahrten zur Verfügung, die direkt ins weitläufige Netz der Pisten von Les 3 Vallées führen. Dieses erstreckt sich über drei Täler und bietet insgesamt rund 600 Kilometer präparierte Abfahrten – ein wahres Paradies für Wintersportbegeisterte. Die Eröffnung des Caron 3200 ist für Dezember geplant und verspricht ein unvergessliches Highlight imQuelle: dpa