Neuseeland erlaubt Einreise ohne Corona-Test

Neuseeland schafft zum 20. Juni die Testpflicht für einreisende ausländische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen ab. Ab kommendem Montag müssen Reisende nur noch einen Selbsttest direkt nach der Ankunft sowie einen weiteren vier Tage später durchführen. Eine vollständige Corona-Impfung bleibt jedoch nach wie vor Pflicht, um das Land besuchen zu dürfen.



Die Lockerung der Einreiseregel kommt einen Monat früher als ursprünglich geplant. Eigentlich sollte der verpflichtende Test vor dem Besteigen eines Flugzeugs nach Neuseeland erst Ende Juli entfallen, nun dürfen Reisende schon vom kommenden Montag an ohne Testpflicht vor der Abreise ab Bord gehen. Direkt nach der Landung sowie am fünften Tag des Aufenthalts ist jedoch ein Selbsttest obligatorisch. Außerdem werden von allen ausländischen Einreisenden nach wie vor der Nachweis über einen vollständigen Corona-Impfschutz und das Ausfüllen einer Einreiseerklärung verlangt. Transitreisende müssen hingegen ab dem 20. Juni weder eine Impfung nachweisen noch die New Zealand Traveller Declaration einreichen.Neuseeland gestattet seit dem 1. Mai 2022 die Einreise ausländischer Staatsbürger und Staatsbürgerinnen aus 60 Ländern, die von einer Visabefreiung profitieren. Deutschland gehört dazu. Ab dem 31. Juli sollen dann auch wieder Urlauber und Urlauberinnen aus allen übrigen Staaten der Welt den Inselstaat besuchen dürfen – bislang ist die Einreise aus diesen nur aus wichtigen Gründen erlaubt, zu denen touristische Zwecke nicht zählen.Neuseelands Forschungs- und Wissenschaftsministerin Ayesha Verrall verkündete die vorgezogene Öffnungsphase am 16. Juni. Nach ihrer Ansicht habe die Vorgehensweise, das Land schrittweise und vorsichtig wieder für den internationalen Reiseverkehr zu öffnen, funktioniert und erlaube nun sogar die frühere Einleitung weiterer Lockerungen. Neuseeland hatte lange Zeit eine Null-COVID-Strategie verfolgt und sich seit Beginn der Pandemie größtenteils vom Rest der Welt abgeschottet. Mit dem Auftreten der hochansteckenden Omikron-Variante verbreitete sich das Virus jedoch auch in dem Pazifikstaat rasant und sorgte inzwischen für mehr als 1,2 Millionen Ansteckungen.