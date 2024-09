Neuseeland verdreifacht die Einreisegebühr für Touristen

München, 03.09.2024 | 09:02 | sei

Eine Reise nach Neuseeland – die steht auf der Liste vieler Globetrotterinnen und Globetrotter ganz oben. Aber bald müssen sie tiefer in die Tasche greifen, um die Schönheiten des Landes zu bewundern. Anstatt 20 Euro kostet die Touristengebühr für die Einreise künftig mit 56 Euro fast das Dreifache.



Neuseeland erhebt ab dem 1. Oktober 2024 eine fast dreimal höhere Touristengebühr.

Eine Traumreise nach Neuseeland wird auch für deutsche Touristinnen und Touristen teurer: Die Regierung des Pazifikstaats hat angekündigt, die Touristengebühr für Reisende aus den meisten Ländern der Welt fast zu verdreifachen. Statt wie bisher 35 Neuseeländische Dollar (20 Euro) kostet die „International Visitor Conservation and Tourism Levy“ (IVL) ab 1. Oktober 100 Neuseeländische Dollar (56 Euro). Der Betrag wird bei der Beantragung der elektronischen Einreisegenehmigung NZeTA im Vorfeld online bezahlt. Ein Visum benötigen deutsche, österreichische und Schweizer Staatsangehörige nicht, wenn sie sich maximal drei Monate in dem Land aufhalten wollen. Wer länger bleiben möchte, muss mit einem Besuchervisum einreisen. Auch hierfür werden die Kosten ab kommendem Monat deutlich erhöht.„Der internationale Tourismus spielt eine enorm wichtige Rolle für die neuseeländische Wirtschaft“, sagte Tourismusminister Matt Doocey. Er bringe aber auch hohe Kosten für die lokalen Gemeinden mit sich, „darunter zusätzlichen Druck auf die regionale Infrastruktur und höhere Instandhaltungs- und Wartungskosten in unseren Naturschutzgebieten“. Er sei zuversichtlich, dass sein Land auch in Zukunft von vielen Menschen auf der ganzen Welt als attraktives Reiseziel angesehen werde.Kritische Stimmen bezweifeln dies. Der Tourismusverband TIA warnte, dass Neuseeland ohnehin seit dem Ende der Corona-Pandemie Probleme habe, den Tourismus wieder anzukurbeln und dem Rest der Welt hinterherhinke. „Das wird unsere globale Wettbewerbsfähigkeit nun weiter beeinträchtigen“, sagte Geschäftsführerin Rebecca Ingram. Die höhere Gebühr werde voraussichtlich dazu führen, dass pro Jahr Zehntausende Urlauberinnen und Urlauber weniger kämen.Neuseeland, das aus zwei Hauptinseln besteht, ist für viele Menschen auf der Welt ein Traumziel. Neben unberührter Natur, gewaltigen Gletschern, Fjorden und Vulkanen lockt das Land auch mit Metropolen wie Auckland und herrlichen Stränden.Quelle: dpa