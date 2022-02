New York beendet Maskenpflicht in Innenräumen

München, 10.02.2022 | 10:23 | soe

New York verzeichnet sinkende Corona-Infektionszahlen. Daraufhin hat der Bundesstaat beschlossen, die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen sowie die bisher dort geltende Pflicht zum Nachweis einer Impfung aufzuheben. Unterdessen prüft die US-Regierung, ob auch landesweite Lockerungen der Pandemieregeln möglich sind.



Im Bundesstaat New York gilt seit dem 10. Februar keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen.

Kathy Hochul, Gouverneurin des US-Bundesstaates New York, lobte das Verhalten der Bevölkerung während der letzten Pandemiewelle. Da die New Yorker und New Yorkerinnen in den vergangenen Monaten das Richtige getan hätten, stünde die Region inzwischen anders da als noch Anfang Dezember 2021. Aus diesem Grund gilt ab dem 10. Februar keine Maskenpflicht mehr in öffentlichen Innenräumen, auch die Zugangsbeschränkung durch eine Impfnachweispflicht entfällt. Ausnahmen bilden jedoch Kliniken, Altersheime, Gefängnisse und Schulen. Zudem haben die einzelnen Städte und Bezirke des Bundesstaats die Möglichkeit, in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet weiterhin strengere Regeln anzuwenden.Auch auf Bundesebene steht in den USA derzeit eine Lockerung der Corona-Beschränkungen zur Debatte. Nach einem Bericht des Redaktionsnetzwerk Deutschland prüft das Weiße Haus Lockerungen, nachdem mehrere Bundesstaaten bereits mit regionalen Entscheidungen vorangeprescht waren. Konkrete Beschlüsse scheinen jedoch bislang nicht absehbar. So sprach die Direktorin der CDC, Centers for Disease Control and Prevention, von einer ermutigenden Entwicklung der Infektionslage, noch werde an neuen Vorgaben jedoch erst gearbeitet. Deshalb ändert sich auch an der offiziellen Empfehlung des CDC vorerst nichts, welche weiterhin in fast ganz Amerika das Tragen von Masken in Innenräumen vorsieht.In den vergangenen Monaten hatte die Regierung des Bundesstaates New York die dort geltenden Corona-Beschränkungen bereits schrittweise gelockert, im Zuge der sich verbreitenden Omikron-Mutante die Maskenpflicht in Innenräumen allerdings Ende vergangenen Jahres wiedereingeführt. Inzwischen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 250,3 und damit deutlich unter dem noch vor einem Monat gemessenen Wert von 3.071. Im ersten Pandemiejahr 2020 war New York das Corona-Zentrum innerhalb der USA und verzeichnete zahlreiche Todesopfer.