New York: Neue Aussichtsplattform auf dem Rockefeller Center eröffnet

München, 08.10.2024 | 15:27 | spi

New York erweitert sein Angebot an spektakulären Sehenswürdigkeiten. Seit Kurzem ermöglicht der Skylift auf dem Dach des Rockefeller Centers einen unverstellten Blick aus 275 Metern Höhe über die Skyline Manhattans. Mit Tickets ab 35 US-Dollar wird der Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis zwischen den Wolkenkratzern.



Der Skylift auf dem Rockefeller Center bietet einen unverstellten Blick über New York.

Der kürzlich eröffnete Skylift auf dem Rockefeller Center bietet Reisenden ein neues Highlight in New York. Die runde Open-Air-Aussichtsplattform erhebt sich über das Dach des berühmten Gebäudes und bringt Besucherinnen und Besucher auf eine Höhe von 275 Metern. Von dort aus eröffnet sich ein ungestörter Rundumblick über die Stadt, der das Gefühl vermittelt, zwischen den Wolkenkratzern zu schweben.Die Tickets für den Skylift sind ab 35 US-Dollar zu haben und sind zusätzlich zum Eintrittspreis von 40 US-Dollar für die Dachplattform des Rockefeller Centers zu erwerben. Damit reiht sich der Skylift in die exklusiven Angebote der Stadt ein, die besondere Perspektiven auf New York ermöglichen. Die Buchung der Tickets ist sowohl online als auch vor Ort möglich.New York bietet zahlreiche Möglichkeiten, die Skyline von oben zu erleben. Neben den klassischen Aussichtspunkten wie dem Empire State Building oder dem Rockefeller Center wetteifern auch neuere Plattformen wie „The Edge“ in Hudson Yards und „Summit“ im One Vanderbilt um Besucherinnen und Besucher.Quelle: dpa