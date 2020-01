New York öffnet neue Aussichtsplattform "The Edge" im März

München, 21.01.2020 | 09:45 | lvo

Urlauber in New York können die Stadt bald an einem weiteren Ort von oben genießen: Die Eröffnung einer neuen Touristenattraktion steht kurz bevor, wie Spiegel Online berichtete. Die Aussichtsplattform „The Edge“ (deutsch: Der Rand) im Wolkenkratzer 30 Hudson Yards soll ab März 2020 für Besucher zugänglich sein.



Nach Angaben des Betreibers wird „The Edge“ die fünfthöchste Outdoor-Aussichtsplattform der Welt sein – und die erste dieser Art in New York City. Sie liegt in luftiger Höhe von 335 Metern und ragt vom Gebäude aus 20 Meter weit wie ein Keil in die Luft. Rundherum wird „The Edge“ verglast sein und somit ein geradezu schwindelerregendes Stadtpanorama bieten, das neben Manhattan selbst bei guter Sicht bis nach New Jersey und den Bundesstaat New York reicht. Das Observation Deck liegt in der 100. und 101. Etage des Hochhauses 30 Hudson Yards und ist Teil der Entstehung eines komplett neuen Stadtviertels in der West Side am Hudson River. Rund um den Wolkenkratzer sind Wohn- und Bürogebäude, ein Einkaufszentrum sowie Restaurants und ein Hotel geplant.Auch weiter südlich im angrenzenden Mexiko ist der Startschuss für ein großes Bauprojekt gefallen. Die mexikanische Regierung hat der Entstehung des lang geplanten Maya-Zuges zugestimmt, nachdem vorab die betroffenen indigenen Gemeinden zugesagt hatten. Die Bahnstrecke umfasst rund 1.500 Schienenkilometer größtenteils auf der Halbinsel Yucatán, die jährlich von etwa drei Millionen Touristen sowie vom Güterverkehr benutzt werden soll. Die Route soll entlang an Stränden und Ausgrabungsstätten der Maya-Kultur sowie durch Naturschutzgebiete führen.