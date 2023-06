Next DB Navigator: Alte Bahn-App auf dem Abstellgleis

München, 06.06.2023 | 10:50 | spi

Der DB Navigator wird im ersten Quartal 2024 deaktiviert. An seine Stelle rückt die neu entwickelte App Next DB Navigator. Diese ist bereits jetzt im App-Store von Apple und Google erhältlich und kann von Reisenden ausprobiert werden. Auffällig sind das schlanke Design und die benutzerfreundliche Bedienung. Im Gegensatz zum alten DB Navigator wird die neue Bahn-App von einer neuen Vertriebsfirma betreut.



Der Next DB Navigator ersetzt die angestaubte Bahn-App. © Deutsche Bahn AG / Max Lautenschläger

Vendo ist ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn und soll die angestaubten IT-Systeme auf die nächste Stufe heben. Die Next-App soll dabei nicht nur leistungsfähiger sein, sondern auch deutlich mehr Funktionen bieten. Vendo steht vor der Herausforderung, diese neuen Möglichkeiten trotzdem einfach navigierbar zu machen. Eine intelligente Menüführung soll diesen Spagat bewerkstelligen.Mit dem Next DB Navigator können normale Tickets, Bestpreise, Landestarife und Verbundtickets über wenige Klicks erworben werden. Dasselbe gilt für Streckenzeitkarten im Nah- und Fernverkehr. Außerdem ist die Fahrradmitnahme und eine entsprechende Stellplatzreservierung in der Next-App möglich. Reisende mit mehreren Ermäßigungskarten wie der Bahncard oder dem 49-Euro-Ticket können in den Profileinstellungen über einen Filter angeben, welche Ermäßigungen für sie gelten. Bei der Fahrkartensuche werden diese dann automatisch berücksichtigt. Schließlich werden sich viele Nutzerinnen und Nutzer über einen optionalen Dunkelmodus freuen.Bisher liefert der DB Navigator im Falle einer Verspätung oder eines Zugausfalles nur sehr dürftige Informationen. Der Next DB Navigator vermittelt Reise- und Handlungsempfehlungen hingegen in Echtzeit an die Nutzerinnen und Nutzer. Wenn beispielsweise der gebuchte Zug ausfallen sollte, verweist die Next-App auf die beste Alternativroute. Zudem können Reisende über den neuen Navigator direkt Entschädigungen einfordern oder Tickets stornieren.