Niederlande: Letzte Corona-Maßnahmen fallen am 23. März

In den Niederlanden fallen die letzten Corona-Maßnahmen. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf Gesundheitsminister Ernst Kuiper berichtet, ist die Abschaffung der übrigen Restriktionen für den 23. März anberaumt. Folglich gilt ab dann keine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr mehr, ebenso entfällt die 3G-Regel für die Einreise aus Ländern der Europäischen Union und dem Schengen-Raum.



Bereits Mitte Februar wurde von der niederländischen Regierung ein schrittweiser Aufhebungsplan der Corona-Restriktionen ins Leben gerufen, am 23. März sollen schlussendlich die letzten Restriktionen fallen. Die im öffentlichen Nahverkehr herrschende Maskenpflicht wird demnach aufgehoben; lediglich in Flugzeugen und an Flughäfen hinter den Sicherheitskontrollen bleibt das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes weiterhin verpflichtend. Darüber hinaus entfällt die 3G-Regel für Großveranstaltungen und Nachtclubs ohne vorab zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Besucherinnen und Besuchern: Für diese ist aktuell der Nachweis einer Impfung, Genesung oder eines negativen Corona-Tests vorzulegen.Auch die 3G-Regel für die Einreise in Deutschlands westliches Nachbarland fällt am 23. März. Die Vorlage eines Impf-, Genesungs- oder negativen Testnachweises ist ab dann für Reisende aus Ländern der Europäischen Union sowie aus dem Schengen-Raum nicht mehr notwendig. Die Regierung empfiehlt jedoch weiterhin die Durchführung von Selbsttests direkt am Tag sowie fünf Tage nach Ankunft in den Niederlanden. Für Staatsangehörige aus Drittländern gelten weiterhin Einreiseverbote; Ausnahmeregelungen können für Personen aus „sicheren Ländern“ greifen.Trotz Aufhebung der übrigen Corona-Maßnahmen ist die Zahl der Neuinfektionen in den Niederlanden zuletzt deutlich angestiegen. Mit Stand zum 16. März 2022 beläuft sich die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf 2.498,9. Da die Zahl der Intensivbettenbelegung aufgrund der derzeit grassierenden milderen COVID-19-Variante jedoch begrenzt bleibt, hält die Regierung an den Lockerungsplänen weiterhin fest. Eine erneute Prüfung der Corona-Lage ist nach aktuellem Stand vorerst nicht vorgesehen. Wie es auf der Regierungswebsite heißt, wird die Situation weiterhin genau beobachtet.