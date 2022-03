Niederlande: Keukenhof öffnet erstmals nach Corona-Schließung

München, 24.03.2022 | 08:46 | soe

Zur Tulpenblüte in die Niederlande: In diesem Jahr haben Besucher und Besucherinnen erstmals seit zwei Jahren wieder die Möglichkeit, die Frühblüher im berühmten Keukenhof zu bestaunen. Nachdem der Park in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt nicht öffnen konnte, erfolgt der Saisonstart in diesem Jahr am 24. März. Als Thema der aktuellen Saison wurde „Blumenklassiker“ gewählt.



Der Keukenhof in Lisse in Südholland zieht alljährlich im Frühling über eine Million Gäste an, in den letzten zwei Jahren blieben die Tore des Tulpenparks jedoch aufgrund der Pandemie-Einschränkungen geschlossen. 2021 war zunächst eine Öffnung mit begrenzter Besucherzahl und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vorgesehen, nach nur wenigen Testtagen musste die Anlage jedoch wieder schließen. Ersatzweise hatte der Park Videos der Blütenpracht im Internet zur Verfügung gestellt, die von Millionen Menschen gesehen wurden. Umso größer ist die Freude bei Keukenhof-Direktor Bart Siemerink, in diesem Jahr wieder öffnen zu dürfen. „Die Blumen live zu bewundern, ist etwas, womit kein Video mithalten kann“, so der Parkchef am 23. März. Der Keukenhof soll in diesem Jahr bis zum 15. Mai Blumen-Fans empfangen.Das Leitmotiv der diesjährigen Saison stellt die Blumen als klassische Symbole in Kunst, Architektur und Design in den Fokus. Strahlender Mittelpunkt soll dabei natürlich die für den Keukenhof charakteristische Tulpe sein. Darüber hinaus können jedoch auch weitere Frühblüher wie Hyazinthen und Narzissen im Park bewundert werden, die auf der Anlage im Freien sowie bei den Blumenschauen in den Pavillons ausgestellt sind. In diesem Jahr arbeitet der Keukenhof mit dem Mauritshaus in Den Haag zusammen, wo Johannes Vermeers berühmtes Bild „Mädchen mit dem Perlenohrring“ zu bestaunen ist.Der Keukenhof ist ab Amsterdam mit der eigenen Express-Buslinie 852 zu erreichen, die vom Flughafen Schiphol sowie den Stationen Leiden Centraal, RAI und Haarlem verkehrt. Ein Kombiticket, das die Fahrt zum Park und zurück sowie den Eintritt beinhaltet, kostet in dieser Saison ab 29,50 Euro für Erwachsene und 15,50 Euro für Kinder zwischen vier und 17 Jahren. Wer lieber mit dem eigenen Wagen anreist, zahlt für den reinen Eintritt 18,50 Euro als Erwachsener und 9 Euro zwischen vier und 17 Jahren. Kinder bis einschließlich drei Jahre haben kostenfrei Zutritt. Die Tickets können ausschließlich online gebucht werden und sind nur am angegebenen Datum innerhalb des gewählten Zeitfensters gültig. Der Flughafen Amsterdam-Schiphol wird von mehreren deutschen Airports direkt angeflogen.