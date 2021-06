Niederlande: Kostenlose Corona-Tests für Reisende im Juli und August

München, 23.06.2021 | 11:16 | soe

Die Niederlande spendieren Reisenden im Juli und August kostenfreie Corona-Tests. Von dem Angebot sollen laut der niederländischen Zeitung NL Times alle Personen profitieren, die während der beiden Monate von den Niederlanden ins Ausland reisen, unabhängig von ihrer Nationalität. Somit können sich auch deutsche Urlauber vor der Rückreise gratis testen lassen, wenn dies nötig ist.



Verfügbar sind für die Reisenden sowohl PCR-, als auch Antigen-Schnelltests. Das Angebot der niederländischen Regierung gilt explizit für die Zeit vom 1. Juli bis zum 31. August 2021, davor und danach erfolgende Tests müssen aus eigener Tasche bezahlt werden. Die Niederlande wollen mit der Aktion das internationale Reisen auch für diejenigen erleichtern, die noch keinen Impf- oder Genesungsnachweis vorlegen können. Viele Länder fordern derzeit von Einreisenden aus den Niederlanden ein negatives Testergebnis, darunter auch Deutschland.Da große Teile der Niederlande vom Robert Koch-Institut nach wie vor als Corona-Risikogebiet gewertet werden, greift für Einreisende aktuell eine Testpflicht. Ausnahmen bilden nach heutigem Stand die niederländischen Provinzen Friesland, Groningen und Zeeland sowie die überseeischen Teile der Niederlande Bonaire, Sint Eustatius, Saba und Curaçao. Ab dem 1. Juli gibt es jedoch Änderungen: Dann ist bei Einreisen auf dem Landweg aus einfachen Corona-Risikogebieten kein Test mehr vorgeschrieben. Die Test- oder Nachweispflicht gilt jedoch weiterhin für alle Flugpassagiere, auch wenn sie aus einer nicht als Risikogebiet definierten Region einreisen. Für nicht geimpfte oder genesene Urlauber bedeutet dies, dass sie sich nach einem Aufenthalt in den Niederlanden bei der Heimreise mit dem Flugzeug einem Corona-Test unterziehen und diesen binnen 48 Stunden nach der Ankunft in Deutschland vorlegen müssen. Dank des neuen Angebots der niederländischen Regierung ist das im Juli und August kostenfrei möglich.An den kostenfreien Test kommen Reisende auf drei Arten. Zum einen bieten die Gesundheitsdienste der Niederlande (GGD) in ihren Stationen täglich 35.000 kostenfreie Corona-Tests an. Zum anderen können Urlauber den Testtermin bei einem der Unternehmen vereinbaren, die von der niederländischen Regierung mit der Durchführung der Gratis-Tests beauftragt wurden. Alternativ ist es möglich, die Kostenerstattung für einen Test, der über ein Reiseunternehmen abgelegt wurde, zu beantragen.