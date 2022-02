Niederlande beschließen Lockerungen in drei Schritten

München, 16.02.2022 | 09:33 | soe

Die Niederlande haben am 15. Februar einen umfassenden Lockerungsplan beschlossen, der bis zum Ende des Monats zahlreiche Beschränkungen abschafft. Der erste Schritt, welcher ab sofort in Kraft tritt, beendet die Teilnehmerbegrenzungen für private Treffen. In zwei weiteren Stufen sollen dann bis zum 25. Februar auch Begrenzungen der Öffnungszeiten und die 3G-Regel weitgehend fallen.



Aufgrund sinkender Infektionszahlen leiten die Niederlande die Rückkehr zur Normalität ein. Seit dem 15. Februar gilt demnach keine Empfehlung mehr, private Treffen auf maximal vier Personen zu beschränken. Gleichzeitig entfiel auch die Empfehlung zum generellen Arbeiten im Homeoffice, diese wurde auf eine Tätigkeit im Büro von maximal 50 Prozent der Zeit abgeschwächt.Ab dem 18. Februar wird die Sperrstunde in den Niederlanden auf 1 Uhr nachts verschoben. Für Restaurants, Museen, Kinos, Theater und ähnliche Einrichtungen gilt zwar weiterhin die 3G-Regel für den Zutritt, bei weniger als 500 anwesenden Personen müssen allerdings keine festen Sitzplätze mehr zugewiesen werden und die Maskenpflicht entfällt. Das Abstandsgebot muss unabhängig von der Teilnehmerzahl nicht mehr eingehalten werden. Eine Woche später sollen weitere Lockerungen folgen: Ab dem 25. Februar wird die Corona-Sperrstunde gänzlich abgeschafft und es gelten wieder die regulären Öffnungszeiten. Zugleich entfällt die 3G-Regel für alle öffentlichen Innenräume, in denen sich weniger als 500 Personen aufhalten. Das Mindestabstandsgebot und die Maskenpflicht in Geschäften sowie Restaurants soll dann ebenfalls der Vergangenheit angehören. Lediglich im öffentlichen Nahverkehr sowie an Flughäfen muss der Mund-Nase-Schutz noch aufgesetzt werden, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen ohne feste Sitzplätze herrscht eine Corona-Testpflicht. Nachtclubs und Diskotheken dürfen wieder öffnen.Die Infektionszahlen in den Niederlanden sinken seit kurzem deutlich. Binnen drei Tagen hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz von 5.108,2 am 13. Februar auf 2.870,8 am 16. Februar drastisch reduziert, der Höhepunkt der Omikron-Welle scheint damit überschritten. Am 15. März will die niederländische Regierung darüber beraten, wie mit der dann noch geltenden Mundschutzpflicht im öffentlichen Nahverkehr und der Testpflicht als Zugangsregelung für Großveranstaltungen in Innenräumen weiter verfahren wird.