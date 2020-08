Niederlande: Maskenpflicht in Amsterdam und Rotterdam

München, 04.08.2020 | 08:45 | soe

Die Niederlande verschärfen ihre Schutzmaßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ab dem 5. August gilt in den beiden Großstädten Amsterdam und Rotterdam eine Maskenpflicht, wie das Touristikportal FVW berichtet. Sie soll die Menschen vor allem an belebten öffentlichen Orten sowie in Geschäften vor einer Ansteckung schützen.



In der Hauptstadt Amsterdam betrifft die neue Regelung das berühmte Rotlichtviertel, zudem die Einkaufsmeile Kalverstraat und beliebte Märkte. Zusätzlich zur Pflicht eines Mund-Nase-Schutzes, an die sich alle Personen ab 13 Jahren halten müssen, ist allerdings auch ein Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern geboten. Die Behörden appellieren an Touristen, die Stadt möglichst nur unter der Woche zu besuchen und die Wochenenden zu meiden. Bislang gibt es in den Niederlanden keine allgemeine Maskenpflicht, die Schutzmasken mussten nur öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden.Auch auf der portugiesischen Insel Madeira gibt es neue Regeln zum Tragen des Mund-Nase-Schutzes. Seit dem 1. August gilt die Maskenpflicht auf der Atlantikinsel auch im Freien. Wer auf das Eiland einreisen will, muss entweder einen maximal 72 Stunden alten, negativen COVID-19-Test vorlegen oder sich direkt vor Ort testen lassen und bis zum Vorliegen des Ergebnisses in Selbstisolation begeben.