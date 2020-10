Maskenpflicht: Niederlande verschärfen Corona-Regeln

München, 15.10.2020 | 08:48 | soe

Die Niederlande greifen im Kampf gegen die weitere Verbreitung der Corona-Pandemie zu strengeren Maßnahmen. Wie Ministerpräsident Mark Rutte ankündigte, soll es künftig eine allgemeine Maskenpflicht geben, zudem müssen gastronomische Betriebe seit dem Abend des 14. Oktober schließen. Die Behörden bezeichnen die neuen Regeln als „Teil-Lockdown“.



Die Niederlande wollen nun doch eine allgemeine Maskenpflicht einführen.

Bislang galt es in den Niederlanden nur als dringende Empfehlung, in öffentlichen Räumen wie Geschäften und Museen einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Nun wird diese Regel, wie bereits in öffentlichen Verkehrsmitteln, zur Pflicht. Darüber hinaus wurden Restaurants, Bars und Cafés am 14. Oktober um 22 Uhr für vorerst einen Monat geschlossen. Ab 20 Uhr darf kein Alkohol mehr verkauft werden, die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln soll nur noch in nicht vermeidbaren Fällen erfolgen.Selbst im privaten Bereich greifen die neuen Einschränkungen. Pro Tag dürfen nur noch drei Besucher in Wohnungen empfangen werden. Die Behörden wollen damit die massiv ansteigenden Infektionszahlen in den Niederlanden eindämmen, welche in den vergangenen sieben Tagen bei 252 Fällen pro 100.000 Einwohner lagen. Als Krisenherde gelten dabei die Metropolen Amsterdam und Rotterdam.