Niederlande: Tulpenpark Keukenhof bleibt 2021 geschlossen

München, 20.05.2021 | 09:41 | cge

Der Keukenhof im niederländischen Lisse bleibt auch weiterhin geschlossen. Sechs Tage lang durfte der Tulpenpark testweise für seine Besucher öffnen. Rund 27.000 Gäste kamen in dieser Zeit, um sich die Blütenpracht anzuschauen. Die niederländische Corona-Politik sieht jedoch derzeit keine grundsätzliche Öffnung vor. Dies bedeutet das Ende der diesjährigen Saison für den Keukenhof, berichtet das Reiseinformationsportal Reise vor 9.



Der Keukenhof muss 2021 geschlossen bleiben. © Keukenhof

Der Tulpenpark hatte sich in den vergangenen Wochen umfassend auf eine Öffnung unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Geplant waren nur Aktivitäten im Freien und mit begrenzter Besucherzahl. Doch nach nur wenigen Testtagen musste der Park trotzdem wieder schließen und darf erst im kommenden Jahr wieder Besucher empfangen. Dann ist die Öffnung des Hofes vom 24. März bis zum 15. Mai 2022 geplant.Der niederländische Keukenhof in der Provinz Südholland ist bei Besuchern aus den Niederlanden und dem Ausland ein beliebtes Ausflugziel im Frühjahr. Im Vor-Pandemiejahr 2019 begrüßte der Tulpenpark rund 1,5 Millionen Besucher. 800 verschiedene Arten Tulpen verteilt auf mehr als sieben Millionen Pflanzen blühen hier jährlich in allen Farben, von weiß bis fast schwarz, einfarbig oder mehrfarbig. Rund 15 Kilometer Spazierwege laden Besucher des Keukenhofes zum Schlendern ein. Neben den typischen Tulpen können darüber hinaus im Park auch andere Zwiebelpflanzen, wie Hyazinthen, Krokusse und Narzissen, bestaunt werden. Der Keukenhof befindet sich rund 40 Kilometer von Amsterdam entfernt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln bequem erreichbar.Die Corona-Lage in den Niederlanden ist weiterhin angespannt. Das Königreich gilt seit dem 6. April 2021 aus deutscher Sicht als Hochinzidenzgebiet. Lockerungen der Corona-Beschränkungen werden in den Niederlanden dennoch stufenweise durchgeführt. Unter anderem sind seit dem 19. Mai 2021 Restaurants und Cafés wieder längere Öffnungszeiten gestattet. Die gastronomischen Außenbereiche dürfen künftig zwischen 6 und 20 Uhr bewirtet werden.