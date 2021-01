Nordrhein-Westfalen: Corona-Test statt Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten

München, 07.01.2021 | 09:57 | rpr

Während eine Vereinbarung von Bund und Ländern für Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten ab dem 11. Januar eine verpflichtende Quarantäne und einen zusätzlichen Corona-Test vorsieht, verfolgt das Bundesland Nordrhein-Westfalen einen anderen Ansatz. Demnach können sich Einreisende entscheiden, ob sie sich in Quarantäne begeben oder einen COVID-19-Test durchführen lassen möchten. Die Kosten für den Test sind von den Personen selbst zu tragen.



Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales stellte klar, dass in Nordrhein-Westfalen für Reiserückkehrer aus ausländischen Risikogebieten seit dem 5. Januar zwar grundsätzlich eine Quarantänepflicht gelte, diese aber durch einen Corona-Test ersetzt werden kann. Demnach können Einreisende über Luft-, See- oder Landweg selbst entscheiden, ob sie sich in Quarantäne begeben oder einen COVID-19-Test durchführen lassen möchten. Der Test darf nicht länger als 48 Stunden vor Einreise zurückliegen und kann auch unmittelbar nach der Einreise durchgeführt werden. Ein Schnelltest reicht hierfür aus.Aufgrund der mutierten und weit ansteckenderen Version des Coronavirus, welche sich zunehmend in Großbritannien und Südafrika ausgebreitet hat, gelten in Nordrhein-Westfalen andere Regeln für Rückkehrer aus diesen Risikogebieten. Demnach sind der Nachweis eines negativen Corona-Tests sowie eine anknüpfende Quarantäne nach Rückkehr unerlässlich. Nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen zweiten negativen Corona-Test aufgehoben werden.Für Reiserückkehrer stehen in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Testmöglichkeiten zur Verfügung. So sind alle relevanten Flughäfen, die aktuell Tourismus- und Linienflüge bedienen, mit Testzentren ausgestattet. Darunter sind der Flughafen Düsseldorf sowie der Airport Weeze. Letzterer wurde erst im Zuge der neuen Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen Anfang des Jahres eröffnet und bietet eine Spucktest-Variante an. Auch in kommunalen Testzentren, Apotheken und beim Arzt haben Reiserückkehrer die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Die Kosten für die Quarantäne-Alternative müssen einreisende Personen allerdings selber tragen.