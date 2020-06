Nordsee-Urlaub: Nordsee-Inseln erlauben wieder Tagestouristen

München, 22.06.2020 | 09:53 | lvo

Tagesausflügler können mit Beginn der Woche wieder die deutschen Inseln in der Nordsee besuchen. Die dortigen Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie wurden aufgehoben. Eine Ausnahme bildet laut dem Onlinemagazin Reisereporter jedoch Norderney.



Ab dem 22. Juni erlauben die Nordsee-Inseln wieder Tagesbesucher. Baltrum und Juist machen mit der Öffnung nach den strengen Einschränkungen den Anfang. Ab Dienstag, 23. Juni folgen schließlich Borkum, Spiekeroog, Wangerooge und Langeoog mit einer Öffnung für Tagesbesucher. Aufgrund des Sommerferienstarts in mehreren Bundesländern sollen auf Wangerooge jedoch vom 25. bis zum 29. Juni sowie am 4. und 5. Juli erneut Einschränkungen gelten. Langeoog beschränkt die maximale Besucherzahl pro Tag auf 200. Am Wochenende sind auf der Insel zudem keine Tagestouristen erlaubt.Norderney plant keine Öffnung für Tagesbesucher vor dem 30. Juni 2020. Der Landkreis Aurich, zu dem die Insel zählt, begründet dies mit der vergleichsweise hohen Anzahl an Tagesbesuchern auf Norderney. Im vergangenen Jahr seien rund 290.000 Ausflügler auf das Eiland gekommen – etwa sechsmal so viele wie nach Baltrum und zwanzigmal mehr als nach Juist.