Norwegen will alle Corona-Beschränkungen Mitte September abschaffen

München, 16.08.2021 | 12:36 | soe

Norwegen hat angekündigt, die letzten verbliebenen Corona-Beschränkungen bereits in der ersten Septemberhälfte aufzuheben. Damit kehrt das Land bereits zwei Wochen früher zu einem weitgehend normalen Alltag zurück als vorgesehen. Grund ist der Erhalt von einer Million zusätzlicher Corona-Impfstoffdosen, mit denen bis Mitte September allen erwachsenen Norwegern ein Impfangebot gemacht werden kann.



Norwegen will nun bereits zu Mitte September alle restlichen Corona-Beschränkungen abschaffen.

Wie aus einer Regierungsmitteilung Norwegens vom 13. August hervorgeht, erhält das Land bald Zugang zu bislang nicht eingeplanten Impfstoffdosen des Herstellers Moderna, die im Rahmen einer EU-weiten Zusammenarbeit an das skandinavische Land abgegeben werden. Ursprünglich waren die Dosen für Polen gedacht, das sie nun jedoch nicht mehr benötigt. Da Norwegen die Abschaffung der übrigen Corona-Restriktionen an die Verfügbarkeit der Impfstoffe geknüpft hatte, beschleunigt sich damit die Rückkehr zur „neuen Normalität“. Alle Norweger ab 18 Jahren sollen spätestens bis Mitte September die Möglichkeit zur vollständigen Impfung erhalten, zu diesem Zeitpunkt ist dann auch die Abschaffung aller verbliebenen Maßnahmen geplant.Nach der ersten Septemberhälfte entfällt gemäß dem aktualisierten Zeitplan der Regierung in Norwegen die Vorgabe, einen Meter Mindestabstand zu haushaltsfremden Personen zu halten. Auch weitere Beschränkungen, wie die Teilnehmerbegrenzung bei Veranstaltungen sowie die Einschränkung sozialer Kontakte, sollen dann abgeschafft werden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes gelten aktuell in den norwegischen Kommunen noch mitunter von den nationalen Maßnahmen abweichende Regeln.Norwegen stuft Deutschland derzeit als „grünes Land“ ein, womit die Einreise ohne Quarantäne erlaubt ist. Beim Grenzübertritt können vollständig Geimpfte und Genesene den entsprechenden Nachweis beispielswiese durch das digitale COVID-Zertifikat der EU erbringen. Alle anderen Reisenden müssen sich vor dem Reiseantritt online registrieren und direkt bei der Einreise einen Schnelltest vornehmen lassen, dessen Ergebnis vor Ort abzuwarten ist.