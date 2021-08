Norwegen behält Corona-Maßnahmen bei

München, 10.08.2021 | 09:55 | cge

Norwegen behält die aktuell im Land geltenden Corona-Maßnahmen bei. Auch künftig ist die maximale Besucherzahl in privaten Räumen beschränkt, Restaurants unterliegen weiterhin Auflagen, wie einer Schließzeit ab Mitternacht. Die Einreisebestimmungen nach Norwegen bleiben ebenfalls bestehen.



Norwegen behält die aktuellen Corona-Maßnahmen bei.

Die nächste Stufe des norwegischen Lockerungsplans sollte bereits greifen, zum 2. August 2021 wurden die bisher geltenden Corona-Maßnahmen im Land jedoch noch einmal verlängert. Grund hierfür ist die sich in Europa ausbreitende Delta-Variante des Virus. Somit dürfen in privaten Räumen auch weiterhin nur maximal 20 Gäste empfangen werden, geschützte Personen zählen hierbei nicht mit. Als geschützt gilt, wer bereits vollständig geimpft oder in den vergangenen sechs Monaten vom Coronavirus genesen ist. Der Mindestabstand von einem Meter sollte bei Treffen gewahrt werden. Auch gastronomische Betriebe unterliegen weiterhin einigen Regelungen. Restaurants dürfen nach Mitternacht keine Gäste mehr empfangen, Alkohol darf nur am Tisch serviert werden. Zudem müssen sich Besucher registrieren. Organisatoren von Sport- und Kulturevents sind angehalten, ihre Veranstaltungen in Außenbereichen stattfinden zu lassen.Die Einreise aus Deutschland nach Norwegen ist möglich. Wer nicht über einen digitalen Impf- oder Genesungsnachweis verfügt, muss sich vor der Einreise in das skandinavische Land online registrieren. Zudem sind diese Ankommenden verpflichtet, einen Schnelltest bei Einreise durchführen zu lassen, dessen Ergebnis vor Ort abgewartet werden muss. Eine Pflicht zur Quarantäne besteht in Norwegen nicht.Im einem Ranking des Wirtschaftsmagazin Bloomberg, das regelmäßig den Umgang der einzelnen Staaten mit der Corona-Pandemie bewertet, steht Norwegen derzeit an der Spitze. Mit frühen Maßnahmen und Schließung der Grenzen schaffte das skandinavische Land es, die Infektionen relativ gut im Griff zu behalten. Laut Angaben des Gesundheitsministeriums des Norwegens vom 10. August 2021 haben zudem bereits 86,2 Prozent der Personen über 18 Jahre eine Erstimpfung erhalten, 46,1 Prozent sind bereits vollständig gegen das Coronavirus geschützt.