Nürnberger Christkindlesmarkt 2020 fällt aus

27.10.2020

Der Nürnberger Christkindlesmarkt 2020 kann nicht stattfinden. Der weltbekannte Weihnachtsmarkt in Nürnberg wurde wegen der steigenden Neuinfektionszahlen mit dem Coronavirus abgesagt. Das teilte der Oberbürgermeister Marcus König am Montag mit.



Der Nürnberger Christkindlesmarkt fällt wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus (Symbolfoto).

Ursprünglich war geplant, die Veranstaltung vom 27. November bis zum 24. Dezember dezentraler und mit einem strengen Hygienekonzept stattfinden zu lassen. Angesichts der steigenden Fallzahlen halte die Stadt dies nun jedoch für ein falsches Signal, so der Oberbürgermeister. In Nürnberg bewegt sich die Zahl der Infektionen in Richtung des Schwellenwerts von 100 neuen Fällen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Aus diesem Grund könne eine zusätzliche Ansammlung von vielen weiteren Tausend Menschen nicht verantwortet werden.Die österreichische Hauptstadt Wien hält dagegen an ihren Weihnachtsmärkten fest. 18 Märkte mit insgesamt 852 Ständen seien genehmigt worden, wie das Marktamt mitteilte. Der Christkindlmarkt am Rathausplatz und der Weihnachtsmarkt am Stephansplatz eröffnen bereits am 13. November. Es wurde ein Corona-Präventionskonzept erarbeitet. So gilt für Besucher und Standbetreiber eine Maskenpflicht, Ordner und Betreiber sollen helfen, die Bestimmungen umzusetzen. Obendrein werden in diesem Jahr weniger Stände aufgestellt als üblich, um die Sicherheitsabstände zu gewährleisten.