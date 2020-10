Reisewarnung für Österreich: Robert Koch-Institut erklärt Großteil des Landes zum Risikogebiet

München, 22.10.2020 | 10:07 | lvo

Fast ganz Österreich gilt laut dem Robert Koch-Institut nun als Corona-Risikogebiet. Das gab die Einrichtung am Donnerstagvormittag bekannt. Es folgt die automatische Reisewarnung seitens des Auswärtigen Amtes, die ab Samstag in Kraft tritt. Ausgenommen ist lediglich das Bundesland Kärnten.



Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen in Österreich weiterhin stetig an. Aus diesem Grund gelten nun alle Bundesländer bis auf Kärnten als Risikogebiete. Urlauber, die nach Deutschland zurückkehren, müssen sich einem COVID-19-Test unterziehen und gegebenenfalls in häusliche Quarantäne. Zuletzt verzeichnete die Alpenrepublik einen Rekordtageswert von 1.958 Neuansteckungen am 21. Oktober. Verglichen mit Deutschland zählt das Neun-Millionen-Einwohner-Land Österreich damit pro Kopf etwas mehr als doppelt so viele Neuinfektionen mit dem Coronavirus.Zunächst hatten mehrere Medien am Donnerstagmorgen berichtet, dass Österreich als Risikogebiet gelten wird. Eine Bestätigung des Robert Koch-Instituts folgte erst um 10 Uhr, da die Website der Behörde zuvor nicht erreichbar war. Als weitere neue Risikogebiete sind unter anderem die Schweiz, Irland, das Vereinigte Königreich und Polen deklariert.